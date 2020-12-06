國民黨文傳會副主委鄭照新回想起，一年前的今天是他加入前高雄市長韓國瑜的總統大選發言人團隊的第一天，回顧這一年像是一場奇幻旅程，但這場旅途也讓他感受到了民眾的期待，也更理解為何而戰！鄭照新的心聲引來許多網友淚讚，期盼有天能看到韓團隊合體的一天。

鄭照新今在臉書發文表示，一年前的今天，是他受邀加入總統大選發言人團隊的第一天，與前高雄市新聞局長王淺秋，藍營新北市議員葉元之和何庭歡並肩作戰，開啟了這一年的奇幻之旅。回顧這一年，從北到南，經歷全國大選、高雄新聞局、補選團隊到中央文傳會，雖然只一年，心態卻像十年一般歷練成長，體態也是。

鄭照新感謝韓國瑜對他的絕對信任，以及黨主席江啟臣對他的十年栽培，還有王淺秋對他的包容鼓勵，這一年是他深感意義重大的一年，感受到了民眾的期待，也更理解為何而戰！

鄭照新表示，明年他就四十歲了，要說有什麼可以令他再次奮起，那就是對台灣這塊地球樂土的珍惜與愛，以及廣大民眾對安居樂業的殷殷期盼，「放不下就提起來！」

底下網友也表示，「期待你們有合體的一天，如前副市長陳雄文說得單飛不解散」、「儲備能量， 為了這塊土地隨時接受挑戰」、「韓市長團隊真的讓我感到身為高雄人的驕傲，雖然只有短短時間，卻做到了最基本的路平燈亮水溝通，非常感謝你們替我們高雄市民做這麼多事情，謝謝」！

(中時新聞網)