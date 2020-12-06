夭壽喔！彰化一位年輕帥氣的青農5日上午前往田裡準備上工時，突然有一陣屎臭灌進鼻中，原以為是狗狗亂大小便，卻發現田地一旁有一大坨使用過的衛生紙，甚至上頭清晰可見屎痕，才驚覺原來是有人把他的田裡當廁所，讓他氣得大喊「辣賽鬼！」

一位33歲張姓男農夫5日在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，有缺德民眾在他辛苦照顧的玉米田裡大號，導致田中飄著濃濃屎味。他在內文崩潰寫下，「而且還是烙賽，是急到不能忍回家嗎？」並PO出受害的農田現場照。

一位張姓農夫上網PO文表示，心愛的玉米田遭無良民眾「放屎」。（臉書社團《爆怨2公社》／蘇育宣翻攝）

張姓農夫表示，昨（5日）上午前往田裡工作時就聞到濃厚屎味，並在地上發現排泄物乾掉的痕跡，原先以為是狗亂大小便，因此不以為意。而在同日中午買完午餐返回農田時，他差點踩到一坨衛生紙，仔細一看才發現是擦過屁股的衛生紙，甚至上頭清楚可見咖啡色的屎痕，他才驚覺早上發現的是「人屎」。

一位張姓農夫的玉米田遭民眾拉屎，農田現場留下擦拭過的衛生紙與排泄物痕跡。（臉書社團《爆怨2公社》／蘇育宣翻攝）

事後張姓農夫則在原地挖洞掩埋，並自嘲對方是在幫他施肥，而張農也直呼希望這位拉屎客不要再光顧，因為真的很不衛生。

此篇文發出後，不少網友在留言區熱烈回應，「原來是好心人幫忙施肥」、「有機肥……賺到了(￣∇￣)」、「這種肥料非常稀少」、「烙賽是憋不住的XD」、「肥水ㄟ（欸）這菜營養了喔」、「看看有沒有玉米粒、金針菇、青豆仁」、「在古代在別人田裡辣塞（拉屎）是把主人當自己人，沒聽過肥水不漏外人田嗎？」

(中時新聞網)