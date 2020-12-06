花蓮首座共融式公園 縣府邀社區民眾討論廣納意見

花縣府7日將舉辦說明會，說明遊戲場目前規劃內容，同時廣納社區居民建議，使公園貼近民眾使用需求。（花蓮縣府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府爭取到7500萬元補助，將在知卡宣綠森林親水公園設置4座共融式遊戲場，10月曾邀請親子及專家學者參與工作坊，實地走訪分組蒐集民意，設計最符合大眾需求的遊戲場；此外，縣府7日也將舉辦說明會，說明遊戲場目前規劃內容，同時廣納社區居民建議，使公園貼近民眾使用需求。

知卡宣公園位於吉安鄉，以童話風格為主題，占地廣達10多公頃，有廣場、原生和水生植物園區、溫室、花園迷宮等，是適合親子遊憩免費開放的多功能公園；花縣府2014年起，在園區打造清涼刺激戲水遊戲設施，吸引大批觀光人潮，今年暑期入園人數更創六年以來最高23萬人次紀錄。

花縣府農業處爭取花東地區永續發展基金7500萬元，將在知卡宣公園內，增設4座不同主題特色的共融遊戲場，同時改善無障礙步道及景觀營造，提供民眾多元友善的公園遊憩設施空間。

花縣府10月曾舉辦2場參與式設計工作坊，邀請黎明教養院院生參與，透過開放式腦力激盪激發創意，更在活動體驗過程中，學習瞭解共融理念，而設計顧問公司藉觀察孩童創作過程，理解、同理孩子思維能力與遊戲需求，歸納彙整設計成果，並在專家學者工作坊會中，與各領域專家學者、特色公園倡議團體等，進行意見交流，作為公園規劃設計參考方向。

除了設計最符合大眾需求的遊戲場外，為了使公園改造能貼近民眾使用需求，花縣府農業處將於7日晚間於吉安鄉仁和社區活動中心舉辦地方說明會，聆聽各方意見凝聚地方共識，盼打造共融共好的公園遊憩設施空間。

(中時 )