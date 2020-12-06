約40名美國駐大陸、古巴外交官近幾年陸續出現莫名頭痛、噁心、閱讀障礙等症狀，美國外交官接連身體不適在媒體上被稱為「神秘聲波攻擊」事件，美國國家科學院（National Academy of Sciences）昨（5）日公布調查報告，初步判斷是「定向微波能量」（directed microwave energy）造成。

美國駐大陸、古巴外交官接連遭遇神秘聲波攻擊。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（NBC）報導，美國外交官近年來屢遭神秘聲波攻擊，美國國家科學院昨日刊出報告指出，「整體而言，定向脈衝射頻能量（directed pulsed RF energy）看起來是解釋這些例子最為合理的機制。」

不過報告並未做出結論，指出外交官遭遇的定向微波能量是有人蓄意透過某種武器發射，但指出這種能量也可能用作邪惡目的。

報告指出，19名醫學、科學專家組成的委員會考量過暴露在化學環境、傳染病、心理因素等可能原因，不過最終分析結果顯示這些都不是造成外交官大腦受損的原因。

美國國務院及其他政府機構駐大陸、古巴官員自2016年底陸續出現頭痛、頭暈等症狀，多數案例在2016、2017年爆出，後續也陸續有案例出現，美國國家科學院一共檢視40名外交官案例，多數人表示聽到很大的聲響，感覺大腦受到壓迫，還有頭暈、步伐不穩、視覺障礙等症狀，許多人的症狀還維持了很長一段時間。報告也指出，受害者遭遇的狀況過去從未在醫學文獻上記載過。

其中一名受害者為美國駐廣州外交官倫齊（Mark Lenzi），倫齊於2017年開始出現不明原因頭痛、閱讀障礙、煩躁易怒、記憶、睡眠等問題。經過分析後，研究人員發現倫齊大腦中有20個區域的腦容量異常低，這些區域主要掌管記憶、行動及情緒，另外有3個區域的容量特別大，研究人員說，部分區域腦容量特別小說明了倫齊的大腦有損傷。

CNN曾於2018年報導，美國官員拆毀美外交官遭遇聲波攻擊的建築，不過最終沒有發現任何聲音裝置，美國官員因此相信，外交官遭遇的是「微波」攻擊。

另外，美國國家廣播公司引述5名美國官員等消息人士指出，美國情報機構掌握訊號情報等證據，懷疑俄羅斯是連續聲波攻擊的背後主謀，不過目前證據仍不具決定性，因此美國還無法正式指控莫斯科。

美駐陸官員遭神秘攻擊 批華府隱瞞災情
美外交官遭詭異聲波攻擊？科學家揪出可能元凶了

文章來源：'Sonic attacks' suffered by US diplomats likely caused by microwave energy, government study says
文章來源：'Havana Syndrome' likely caused by pulsed microwave energy, government study finds
文章來源：U.S. officials suspect Russia in mystery ‘attacks’ on diplomats in Cuba, China

(中時新聞網)

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