約40名美國駐大陸、古巴外交官近幾年陸續出現莫名頭痛、噁心、閱讀障礙等症狀，美國外交官接連身體不適在媒體上被稱為「神秘聲波攻擊」事件，美國國家科學院（National Academy of Sciences）昨（5）日公布調查報告，初步判斷是「定向微波能量」（directed microwave energy）造成。

美國駐大陸、古巴外交官接連遭遇神秘聲波攻擊。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（NBC）報導，美國外交官近年來屢遭神秘聲波攻擊，美國國家科學院昨日刊出報告指出，「整體而言，定向脈衝射頻能量（directed pulsed RF energy）看起來是解釋這些例子最為合理的機制。」

不過報告並未做出結論，指出外交官遭遇的定向微波能量是有人蓄意透過某種武器發射，但指出這種能量也可能用作邪惡目的。

報告指出，19名醫學、科學專家組成的委員會考量過暴露在化學環境、傳染病、心理因素等可能原因，不過最終分析結果顯示這些都不是造成外交官大腦受損的原因。

美國國務院及其他政府機構駐大陸、古巴官員自2016年底陸續出現頭痛、頭暈等症狀，多數案例在2016、2017年爆出，後續也陸續有案例出現，美國國家科學院一共檢視40名外交官案例，多數人表示聽到很大的聲響，感覺大腦受到壓迫，還有頭暈、步伐不穩、視覺障礙等症狀，許多人的症狀還維持了很長一段時間。報告也指出，受害者遭遇的狀況過去從未在醫學文獻上記載過。

其中一名受害者為美國駐廣州外交官倫齊（Mark Lenzi），倫齊於2017年開始出現不明原因頭痛、閱讀障礙、煩躁易怒、記憶、睡眠等問題。經過分析後，研究人員發現倫齊大腦中有20個區域的腦容量異常低，這些區域主要掌管記憶、行動及情緒，另外有3個區域的容量特別大，研究人員說，部分區域腦容量特別小說明了倫齊的大腦有損傷。

CNN曾於2018年報導，美國官員拆毀美外交官遭遇聲波攻擊的建築，不過最終沒有發現任何聲音裝置，美國官員因此相信，外交官遭遇的是「微波」攻擊。

另外，美國國家廣播公司引述5名美國官員等消息人士指出，美國情報機構掌握訊號情報等證據，懷疑俄羅斯是連續聲波攻擊的背後主謀，不過目前證據仍不具決定性，因此美國還無法正式指控莫斯科。

(中時新聞網)