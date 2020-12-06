其實在今年NBA休兵期，身為「甜瓜」安森尼昔日經紀人的尼克總裁里昂羅斯，很想把安森尼重新找回尼克打球，讓他可以重溫昔日尼克一哥滋味，可惜安森尼並不這樣想，最後仍然選擇續留拓荒者，「這對我們雙方都是最有利的決定！」

「在重新回到尼克這件事上，我真的沒做太多的考慮，」曾替尼克打過8個球季的安森尼表示，「尼克當時正在採取行動，試圖弄清楚他們前進方向，我肯定他們已經做好計畫，假如我宣布加入，勢必打亂他們計畫，這對彼此都不是好事。」

「既然尼克正在重建，且在不久的未來將會發生一些事情，」安森尼表示，「我更想成為已經適應的環境一部分，就在兩、三個月之前，我才跟拓荒者這些傢伙一起打完上季季後賽，在我感覺當中，我認為拓荒者比起尼克更適合我。」

其實講白一點，就是安森尼仍很介意自己去年陷入乏人問津窘境，曾跟尼克詢問過能否回歸，卻遭當時尼克高層斷然拒絕，幸好拓荒者仍然接納了他，也讓他重新找回「家」的感覺，就算他很清楚續留拓荒者將打替補，他也樂於接受這種角色。

(中時 )