台中小貨車撞機車 夫妻雙載噴飛命危 11:352020/12/06 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓男子騎機車載妻子外出，行經龍井區中央路旁產業道路時，與小貨車發生碰撞。(民眾提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市龍井區上午發生一起意外事故，陳姓男子與廖姓妻子騎機車雙載，行經中央路二段280巷口時，與林姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，陳男與妻子被撞得噴飛、當場失去生命跡象，目前送醫急救中。 警方調查，74歲陳姓男子早上9點多、騎機車載著68歲廖姓妻子外出，機車行經龍井區中央路二段280巷與一處產業道路口時，與行駛在南北方向、林姓男子（26歲）駕駛的小貨車發生碰撞，陳男、廖女被撞得噴飛，當場失去生命跡象，附近民眾緊急通報救護車到場將兩人送醫救治。 台6線公館2台機車擦撞 男騎士摔車送醫不治 桃園高速過彎 酒駕男自撞電線桿奪命 (中時 ) #男子 #小貨車 #夫妻 #騎機車 #命危 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男駕休旅車暴衝路旁 連撞47輛機車才停下 15:162020/12/04 社會 機車違規左轉直撞聯結車 零件四散男騎士傷重不治 12:182020/12/04 社會 油罐車轉彎擦撞機車 老翁腿卡護桿緊急脫困 18:582020/12/04 社會 共享機車女騎士自摔噴飛被輾斃 檢：貨車司機反應不及不起訴 11:392020/12/04 社會 躲債落跑 貨車轎車高雄街頭上演飛車追逐 10:522020/12/05 社會 留美生開奧迪跑車迴轉 同向科大生騎重機直行撞上傷重不治 09:102020/12/03 社會 台中太平赤崁頂髮夾彎傳意外 重機衝山溝19歲騎士喪命 19:542020/12/05 社會 亂刀殺妻伴屍3天才裝箱棄山區 莽夫見屍體照坦承犯案 16:462020/12/04 社會 社會熱門新聞 大貨車正妹司機「魔鬼身材」藏不住 轉側面網嗨翻：尺寸完美 - 社會 洗碗工狠殺政大學霸前妻 下手原因曝光：她要把我趕出去 - 社會 政大才女為愛下嫁洗碗工 生前「翻譯日文著作」養2女慘淪刀下魂 - 社會 自家車庫遭占1天1夜找嘸人 花蓮民宿老闆娘霸氣大絕招堵出口 - 社會 南寮漁港「2蟹1魚1菜」要2340元 她曝店家「黑店奧步」氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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