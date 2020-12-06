台中市龍井區上午發生一起意外事故，陳姓男子與廖姓妻子騎機車雙載，行經中央路二段280巷口時，與林姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，陳男與妻子被撞得噴飛、當場失去生命跡象，目前送醫急救中。

警方調查，74歲陳姓男子早上9點多、騎機車載著68歲廖姓妻子外出，機車行經龍井區中央路二段280巷與一處產業道路口時，與行駛在南北方向、林姓男子（26歲）駕駛的小貨車發生碰撞，陳男、廖女被撞得噴飛，當場失去生命跡象，附近民眾緊急通報救護車到場將兩人送醫救治。

(中時 )