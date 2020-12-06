中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰表示，今年安居樂業、台灣共好的租屋博覽會以「租屋生態圈」為主軸，整合廠商展示多項居家生活服務。（盧金足攝）

內政部政務次長花敬群分享台灣包租代管推動政策，推動有房但沒電梯的高齡者，房子租人後以租金另租有電梯的房子方便進出。（盧金足攝）

朝陽科大銀管系在會場提供志工人力及老化體驗活動。（盧金足攝）

第2屆安居樂業、台灣共好的租屋博覽會，打造結合住、職、智、樂、醫、管為主題連結的貼心服務，串接租屋產業的規模經濟，獲業者熱烈響應。（盧金足攝）

包租代管需求大，開創百億商機！2020第2屆安居樂業、台灣共好的租屋博覽會6日在台中市盛大登場，今年除租屋博覽會戶外展覽區，特別在全國大飯店舉辦「贏向新生活論壇」，邀請內政部政務次長花敬群分享台灣包租代管推動政策、日本穴吹物業集團總經理宮武介紹日本包租代管相關產業的發展性，全台六都精英業者代表高峰對談，交流經營的心路歷程與成功經驗傳承，幫房東找到房客，營造良性、蓬勃的租屋管理市場。

花敬群表示，這兩、三年來參加包租代管的業者參與政府政策，為政府在居住正義的政策推動上提供服務，政府不會因為掌握資訊，對房東做任何可能逃漏稅的稽查，這部分請房東放心，從社會住宅包租、代管或非社會住宅包租代管累積快兩萬名房東參與這個平台。

他強調，實質上台灣也累積不少的經驗，兩年來能創造這樣的成績，未來會有更多、更好的優惠、配套整體的機制，來協助推動這個產業，相信明年開始發展會更加快速。

如何擴大數據，讓租屋服務更精準化？租屋博覽會展區，參展廠商各出奇招、大秀創新服務，租服全聯會今年以租屋服務生態圈為理念，採房屋租賃為主體，打造結合住、職、智、樂、醫、管為主題連結的貼心服務，串接租屋產業的規模經濟。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰指出，今年以「租屋生態圈」為主軸，整合廠商展示多項居家生活服務，在展區中設計租屋服務生活圈場景，以都市及鄉村的旅居生活方式，讓民眾更加認識租屋市場。

鄭俊杰強調，「住」可量身打造旅居民眾適合的居住環境，「職」在居住地作地方產業的職業培力，在秀水的代管據點，可手縫洋傘、使用雷雕機製作客制化產品、到許多職業場域實習，還可以在線上系統中累積獎勵積點。

此外，展場亮點的「智」，展示及試用智慧照護新冠肺炎疫情後監控作人臉辨識、體溫管理及使用APP作心壓、心跳、心律健康管理，「樂」提供健身器材與保健課程服務，「醫」透過地方的診所、社區關懷據點提供醫療照護，「管」與地方的產業店、居服員合作，提供代購、陪伴、跑腿、家事等居家服務，體驗全台首創的旅居生活。

超人氣的租服業闖關體驗，透過有獎徵答、租屋寶典以漫畫的方式介紹包租代管的文創策展、租屋健檢、賓果遊戲，以遊戲化的互動方式宣導包租代管對民眾的好處。

產官學對推廣包租代管的概念的租屋博覽會共襄盛舉，朝陽科大銀管系在場提供志工人力及老化體驗活動，透過租屋服務產業與學校的合作，以實習方式強化青年人才的技術與實務能力，符合產業發展及青年就業之所需，加強自我職能，進而做出適當的職涯選擇。

「期待落實居住正義，照顧社會弱勢！」鄭俊杰指出，社會住宅包租代管333政策，包括租金所得稅、房屋稅還有地價稅「3稅減免」，以及每屋每年一萬修繕費、公證費、居安相關保險費等「費用補助」，最後還提供房東、房客三年租屋管理服務，號召大家的熱情參與，共創美好的「安居樂業、台灣共好」祥和社會。

鄭俊杰盼產業落實租賃專法政策，建立租屋市場合理化及專業化的服務機制，將台灣一直不對稱的租屋相關權利與義務，做最好的專業第三者管理角色規範，讓台灣租屋市場能同步日本蓬勃發展的榮景。

(中時 )