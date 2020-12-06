蘇耀文主教表示，能在以「主顧修女會」命名的「主顧聖母堂」，舉行100週年感恩彌撒，特別有意義！也表彰修女們百年來效法聖母謙虛、仁愛與服務、辛勞堅韌的氣節與貢獻！（靜宜大學提供）

創辦靜宜大學的「主顧修女會」，1920年派遣蓋夏姆姆與5位修女，從美國遠渡重洋，前往中國河南開封、1948年來到台灣。為慶祝「來華福傳100週年」，在靜宜大學「主顧聖母堂」舉辦感恩彌撒；靜宜董事長暨台中教區主教蘇耀文代表教宗頒贈「宗座降福狀」，藉此感謝美國總會和修女們的福傳耕耘及犧牲奉獻！這意外的禮物，讓修女們驚喜萬分！

靜宜大學歷任校長李家同、陳振貴、俞明德，還有主顧傳教修女會、主顧修女會所創辦的泰山奇蹟之家、台南蘆葦、台南德蘭及澎湖惠民啟智中心等單位的夥伴，也齊聚獻上感謝與祝福，場面隆重溫馨。

蘇耀文表示，能在以「主顧修女會」命名的「主顧聖母堂」，舉行100週年感恩彌撒，特別有意義！聖堂的造型所呈現的內涵，正是主顧修女會來華100年「難行要行」的精神；也表彰修女們百年來效法聖母謙虛、仁愛與服務、辛勞堅韌的氣節與貢獻！

蘇耀文說，蓋夏姆姆及修女們百年來，以對天主的信仰為基礎、以天主和聖母的眷顧作為支柱，不屈不撓地冒險，只為帶給這塊土地的人們福音之光。她們提供醫療衛生照護，並致力於教育及社會服務，雖然遇到很多困難，但堅忍不拔，永不放棄，百年來的事蹟，堪稱「難行要行」，是愛與奉獻的見證典範！

主顧修女會總會長Sister Dawn Tomaszewski因疫情無法來台，她以預錄的影片，感謝大家跟隨主顧修女的腳步，在自己及所服務人的身上，看見天主的愛、慈悲及正義；以勇敢和慷慨的精神，繼續朝上主所指示的道路前進！

彌撒中，主顧修女會蔡瑛雲與范彩蘋修女獻上主顧修女會最重要的「修會會憲」和「難行要行」兩本書；傅雅蘭和馬玉潔修女獻上代表大地與人類勞苦的果實麥麵餅和葡萄酒！

主顧修女會傅寶善修女感謝許多恩人的幫助，讓她們實現主顧會仁愛慈悲的服務精神。邱加瑜修女感謝天主對修會的眷顧，及靜宜同仁協辦系列活動，傳遞修會的精神遺產，也見證天主的愛與仁慈。期望效法蓋夏姆姆堅毅和信賴天主的心，在日常生活，成為別人的主顧與祝福！

靜宜大學校長唐傳義特別演唱主顧修女會Sister Cecilia Clare所寫的歌曲＜開封Kaifeng＞，更以「英勇的修女們，她們以堅強的心智聆聽天主的召喚，勇敢地追隨天主的旨意放膽勇住直前！向世界傳播福音，讓所有人都受洗」的歌詞，向修女們致上最高的敬意與祝福！

靜宜校長唐傳義特別演唱主顧修女會Sister Cecilia Clare所寫的歌曲＜開封Kaifeng＞，向修女們致上最高的敬意與祝福！（靜宜大學提供）

創辦靜宜大學的「主顧修女會」，來華福傳100週年感恩彌撒。（靜宜大學提供）

靜宜歷任校長李家同、陳振貴、俞明德，還有主顧傳教修女會、主顧修女會所創辦的泰山奇蹟之家、台南蘆葦、台南德蘭及澎湖惠民啟智中心等單位的夥伴，也齊聚獻上感謝與祝福，場面隆重溫馨。（靜宜大學提供）

(中時 )