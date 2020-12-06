【現場直播】蘇貞昌視察嘉義現代化屠宰場｜2020.12.06

蔡政府強硬開放美國帶有萊劑的豬肉後，外傳下一步將開放的就是來自日本的福島核食，對於這個傳言，駐日代表謝長廷直接表示，日本核食問題恐將影響台灣參與CPTPP。繼美豬之後民進黨在核食也將「直球對決」，國人短期內對於食安的疑慮恐怕難以消除；而對於日本核食的進口議題，行政院長蘇貞昌今(6)日受訪時表示，與謝長廷「沒有討論、也沒有碰面」。

謝長廷近日回台，他在臉書上寫下這次返台的待辦事項，其中包括「日本東北食品解禁與否」，引發外界關注。謝長廷昨指出，對於日本食品進口，政府仍會以「人民優先」的態度來處理，但被問到這件事是否會影響到國際組織的參與，他表示，日本方面並沒有這麼說，「但是CPTPP是一個高標準的自由貿易組織，所以若台灣沒有採取國際標準，當然會有影響」，儘管日方沒有這樣說，但認為都有關係。

謝長廷的說法，讓許多網友都相當不以為然，表示民進黨現在對核食的態度就像對待萊豬的時候一樣，執政前強調萊豬一定要零檢出，執政後翻臉不認人，改口說為了台美貿易必須開放；日本核食在執政前也是砲轟進口就是蓄意殺人，結果現在執政後都變成為了發展國際貿易「不得不的犧牲」，怒轟反正「時空背景不同」，民進黨想怎麼解釋就怎麼解釋。

此外，對於日本核食的進口問題，謝長廷表示，國內目前還有萊豬的議題，短期內還不會開放，恐怕要等到萊豬問題要告一段落大家才會去討論福島的問題。對此，行政院長蘇貞昌今上午出席「嘉義現代化屠宰場啟動政府力挺養豬產業升級」活動前受訪時回應表示，針對這個問題，行政院與謝長廷目前還沒有討論，也尚未碰面，所以對這個議題沒有多做回應。

(中時新聞網)