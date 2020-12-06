民眾2小時丟22根菸蒂，挨罰2萬6400元。（摘自臉書）

因心情不好將車停在路邊的民眾，被人拍下2小時內從車窗丟下22根菸蒂，高巿府環保局受理檢舉後，依《廢棄物清理法》開出22張罰單，每張1200元，共計開罰2萬6400元，如果以15％的檢舉獎金換算，檢舉人可拿到3940元。

民眾將一疊紅單的照片上傳爆怨社團說，想問一下，在同一天，同一地點，2小時內，1個人自己在車上抽菸，被環保局連續開罰22張，亂丟菸蒂的罰單，請問這樣要繳多少錢啊？真的暈了。引發網友討論。

據了解，被取締的對象在今年9月28日將車停在鳳山路邊，當時路邊已有一堆菸蒂，檢舉人蒐證2小時，共錄下對方丟下22根菸蒂，環保局於11月20日裁罰，並視情節開出每張1200元的罰單，合計22張，共計開罰2萬6400元。

依《廢清法》27條，隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物的行為，違反者可依法告發要求改善，並依同法第50條處1200元以上、6000元以下罰鍰。

由於高雄市環保局設有檢舉獎金制度，可依開罰金額獲得15％至35％不等的獎金，如果被裁罰的民眾繳清2萬6400元，以15％的檢舉獎金，可拿到3940元。至於1次被開22張罰單，民眾如不服可以先提出訴願。

(中時 )