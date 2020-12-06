英新冠肺炎疫苗8日開打 前線醫護與長者優先接種

搶全球之先，英國今天表示，本週準備開始發放美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech的2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫苗，首先會在醫院施打，之後再分發到各診所。

第一批疫苗將從8日起施打，英國國家醫療保健服務（NHS）將優先施打80歲以上長者、前線醫護以及長照設施員工與住民。

英國上週批准輝瑞（Pfizer）與BioNTech研發疫苗的緊急使用授權申請，搶先全球，展開史上最重要的大規模接種計畫。共計英國訂購4000萬劑疫苗，足以供給這個6700萬人口國家的2000萬人施打，第一週預料可提供約80萬劑。

英國衛生部表示，從比利時送抵的疫苗將儲存在全國各地安全的地方，進行品質檢查。

由於輝瑞/BioNTech疫苗存放相當麻煩，必須儲存在攝氏零下70度環境，在一般冰箱只能存放5天，因此衛生部表示，疫苗初期將先在50間醫療院所施打。疫苗的解凍和使用準備要花上數小時。

英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）已致函家庭醫師（General Practitioner, GP），請他們做好準備，12月14日起，即透過當地醫師服務展開疫苗接種。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1091206

(中央社)