結束軍旅生涯後，李宏達來到桃園市大興高中擔任飛機修護科老師，從嚴肅軍隊到青春校園，一切像是歸零，又像在引領李宏達重返年輕時光。 他說「醫生救人，我們救飛機」，他努力做為「飛機醫生」的培育者，最近被教育部選為教育家人物典範。

國中畢業前夕，李宏達在父親建議下進入空軍機械學校就讀，就此走上飛機修護的道路；畢業後，於新竹軍用機場，從「提著工具箱跟進跟出」的小助理做起，直至退伍前，累積27年飛機修護經驗的他，已成為飛機修護士官督導長。

結束軍旅生涯後，他來到大興高中擔任飛機修護科老師。他認為，帶學生不同於帶兵，做老師的不能一味要求學生聽命服從，而應先瞭解孩子們內心想要什麼，當他們被瞭解了，輔導管教時溝通阻力自然降低，才能幫助學生，透過飛機修護專業技術實現夢想。

學生們的夢想是什麼呢？「有的人覺得飛機修護這名字很酷，就來讀了!」他笑著說，多數新生入學時還不清楚飛修科是什麼，學習一段時間後才發現，原來飛機修護系統類別繁多，所涉領域極為廣泛，除了飛機修護專長外，還要學習機械加工、電腦輔助設計、堆高機操作等專業領域，當然還有最可怕的英文，這個時候，他們才從夢裡清醒。

李宏達苦口婆心告訴學生：「不要怕困難，這個科目的專業性強、學習門檻高，只要能夠努力完成訓練，未來性非常高，並且發展多元…。」時常講到嗓子都啞了，只換來學生一句：「知道了啦，不要一直念。」

李宏達說，只要學生對未來有想法，願意專注於精進飛修技術，這條道路無論多難走，他一定奉陪到底，「任何問題，任何時間，都可以來問我，手機24小時開著，有需要我的地方，隨時陪你，需要訓練設備或場地，我來安排。」他的承諾，讓對未來仍心存疑慮的孩子，感到溫暖踏實。

(中時 )