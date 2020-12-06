「亞洲舞王」羅志祥今年4月遭大陸網紅周揚青「毀滅式分手」，9年感情結尾鬧得沸沸揚揚，也因此形象跌到谷底，直到最近傳岀將以音樂作品重新出發，沒想到復出在即又爆風波，昨(12/5)網上流出疑似他的助理IG私訊截圖，內容提到某網美「跟主任打得蠻火的，每周都會做一次」，事後表示是帳號被盜，已報警處理，而今天稍早，劉姓助理又在IG貼文，慌亂表示不知道帳號的人是何居心，要這樣害他。

昨網上瘋傳羅志祥助理的私人對話截圖，提到羅志祥跟某網紅打得火熱，而該名助理就是上個月初因酒駕而遭警方依公共危險罪嫌移送的劉姓助理，恰好這次的私訊內容也有提到這件事，對話中疑似助理的人表示酒駕沒被小豬罵，「只說小心點，因為有專訪要洗白，叫我們最近別惹事」，被認為增加可信度，因此消息更加瘋傳。

劉姓助理IG發聲。(取材自IG)

劉姓助理低調沉默了1天，今(12/6)上午在IG發布了限時動態，寫下144字道盡無奈，對之前酒駕撞車認錯，當時怕被外界罵，也怕害到公司跟老闆，所以鎖了帳號。

但強調現在是帳號被盜，卻很多人要他再把帳號鎖起來，但他不願意，「因為我根本不知道這兩個對話的人，到底想幹啥？為什麼要這樣？」，而且自己已經提告了，但不知道貼出對話紀錄的人「為何不跳出來澄清？」，劉姓助理表示他在不知對方身分的情況下，只能盡力做該做的，就是報案而已，字裡行間盡顯慌張與無奈。

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(中時新聞網)