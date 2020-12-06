香港前民主黨立法會議員許智峯在獲法庭批准外訪丹麥途中宣布流亡海外，目前已抵英國倫敦，據港媒報導，他與妻子及父母在香港合共最少五個銀行戶口均被凍結，涉及最少三家銀行及數百萬元港元存款，另有港媒報導，許智峯未回應是否借外訪之名棄保潛逃，僅稱知道自己以後或不能再返港，心情沉重。

據了解，許智峯、其妻子及其父母合共至少五個銀行戶口被凍結，涉及數百萬元港元存款。據港媒報導，許智峯說，被凍結的存款是他的畢生儲蓄，是「救命錢」，涉及滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港的戶口，當他發現操作網上銀行戶口出問題時，就知道戶口被凍結。

許智峯3日宣布流亡海外，當時表示將赴英國作短暫停留，他前日接受丹麥媒體訪問時，主持人透露許的家人已抵達英國，許智峯在英國時表示，來到英國後心情沉重，因為未來不知道能否再回香港，被問到是否以外訪為名棄保潛逃，許智峯未正面回應，僅表示需要多點休息，至於何時決定流亡，他稱不想談論細節，亦未透露家人的去向。

許智峯本身是香港中西區區議員，香港民政事務局局長徐英偉5日在電台節目上表示，仍未收到許的請辭，徐英偉說，不評論個別案件，當有人表示辭職，會再按程序處理，又稱，根據《區議會條例》，任何民選議員連續四個月沒有出席區議會會議，或沒有在限期前取得區議會同意，會失去議員資格。

至於區議員辦事處的營運開支如何處理，徐英偉指，許多人關注許智峯的辦事處的開支仍然由公帑支付，卻沒有繼續服務市民，他回應，如果失去議員資格，就不可申報有關開支，政府會密切關注事情發展，再研究如何處理特別情況。

(中時 )