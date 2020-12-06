遭網友提「生殖器」怒罵 議員張錦豪汐止分局提告

新北市議員張錦豪日前會勘北山大橋影片，遭網友在臉書社團「汐止集團」怒罵，張錦豪5日前往汐止警分局提告妨害名譽。（張錦豪提供）

新北市議員張錦豪日前會勘北山大橋影片，遭網友在臉書社團「汐止集團」怒罵「窄到跟議員XX（男性生殖器）一樣小的機車道，你覺得截彎取直有用嗎？」、「腦殘政客」等，張錦豪5日前往汐止警分局提告妨害名譽，他強調，歡迎政策討論讓汐止更好，但不該人身攻擊。

汐止區北山大橋連接北市環東大道，規畫有機車專用道，讓汽車、機車分流，但由於設計不良車禍頻傳。張錦豪2日邀集相關單位前往會勘，他建議說，匝道設計不夠寬且有彎道，盼能截彎取直保障民眾安全。

張錦豪會勘北山大橋影片刊登於臉書社團「汐止集團」，引起網友討論如何讓交通更安全順暢，但卻有網友惡意攻擊留言。網友怒罵「窄到跟議員XX（男性生殖器）一樣小的機車道，你覺得截彎取直有用嗎？」、「腦殘政客」等語。

張錦豪5日前往汐止警分局提告妨害名譽，他說，民眾可以利用網路的便利性一起討論公共議題，甚至提出更好的建議解決辦法，但卻有少數人用粗鄙的字眼攻擊，為了捍衛個人名譽以及希望有更好的討論空間，才會決定提告。

(中時 )