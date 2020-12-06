文化總會提供

蔡英文總統今天要求民眾繼續認真防疫，公共處所一定要戴口罩、勤洗手，尤其是現在天氣變得較冷，疫情會比較嚴重，她拜託大家配合，聽指揮中心的指導，共同團結下去，將台灣守護好，經濟也能繼續成長。

蔡英文今天出席萬華地方年度盛事的青山宮「靈安尊王千秋聯合遶境大典」以閩南語致詞表示，每年青山宮遶境活動，地方民眾都會回來參加，就像艋舺人過年一般，還有鄉親從小就來到青山宮參加，現在又帶孫子來，她也詢問現場民眾「有沒有人從小就來的？」。

蔡英文指出，每年青山王的遶境，除了祈求平安，也展現台灣人團結的精神，目前台灣的疫情雖然處理的很穩定，但她還是要跟大家拜託，要繼續認真的防疫，公共處所一定要戴口罩、勤洗手，尤其是現在的天氣變得比較冷，疫情會比較嚴重，要拜託大家配合，聽指揮中心的指導，共同團結下去，將台灣守護好。

她說，這段時間全世界都「額樂」台灣人，因為台灣人很團結，台灣人可以將疫情穩住，在台灣可以過正常的生活，經濟也能繼續發展，這些主要都是因為台灣人很團結，也有神明的保庇，所以她也要來跟神明道謝。

文化總會今年配合青山宮，首度參與艋舺大拜拜，並推出萬華大鬧熱系列活動，集合音樂祭、市集、展覽及城市導覽，宛如宗教嘉年華。

蔡英文表示，文化總會配合參加艋舺大拜拜有很精彩的活動，可以讓全台灣人了解艋舺的文化和青山宮的在地文化，她要請全台灣和全台北的人到艋舺來走走，並感謝這次的活動，讓大家能團結向前走，也請大家來拜訪青山宮，讓青山王保祐台灣經濟能繼續發展。

(中時 )