近日大雨不斷，導致台鐵瑞芳至猴硐段搶修工程困難重重，相關單位研議後擬出施作方針，台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳表示，未來將先使用30塊鋼板設置便道，加速清除土石，再利用鋼軌、PC枕做擋土牆，阻止坍塌區域擴大，此外，會有人員先在瑞芳站鋪設軌框，節省施工期程，加速通車。

李建勳說，崩塌的土壤非常特別，一開始接觸時很硬，打了又變鬆碎，遇到雨又馬上成為泥狀，搶修相當困難，加上昨天早上清除土石過程中，挖到崩塌點，水流從裂縫處衝出，平台布滿泥濘，無法支撐挖土機重量，一度停工，經相關專業單位一同研議、評估後，決定先鋪設30塊、2公分厚鋼板，由下往上搭設便道，協助挖土機清除土石，並於昨天晚上順利鋪設完畢。

李建勳指出，便道搭設完畢後，昨天晚上出動32輛斗車將土石運出，每一輛容量20立方公尺，順利把猴硐端可以掌握的斗車全部裝滿，運到頭城基地卸載，總計運出640立方公尺土石，今天再從花蓮調車協助，未來總計會有40輛斗車編組運量，每一趟運行約2小時，預計一天可以清出2千立方公尺土石，目前瑞芳端有26輛斗車待命，只要路段沒有安全疑慮，便會開始投入清運。

為防止坍塌區域擴大，李建勳表示，在清除土石空擋，將已切成6公尺長的再用軌、廢鋼軌運到上邊坡處，並施打鋼軌樁，再利用鋼板、PC枕做成擋土牆，避免邊坡繼續坍塌，預計4天可以清理完所有土石，此外，為加速鋪軌，今天有一組人員在瑞芳車站內組軌框，用2塊75公尺長軌框、PC枕組成，未來會從從瑞芳站運到現場，預估能提早半天將空間交給電力段，修復電力桿，迅速完成通車。

(中時 )