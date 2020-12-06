景文科技大學餐飲系學生組成的創意烘焙社及餐飲研究社，由育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，5日舉辦「秀秀小寶貝─賈桃樂的烘飲世界探索」活動。（景文科技大學提供）

景文科技大學餐飲系學生組成的創意烘焙社及餐飲研究社，由育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，5日舉辦「秀秀小寶貝─賈桃樂的烘飲世界探索」活動，帶領鶯歌家扶中心的孩童，DIY摸揉麵粉、飲料調製及互動團康遊戲，藉此了解未來職涯方向。

活動由景文科技大學學生前往鶯歌家扶中心接孩童到科技大學，首先運用「寶可夢」遊戲中的各個精靈角色與家扶小朋友作互相認識與暖身運動，接著教導孩童如何製作「杏仁瓦片」，並包裝成聖誕小點心帶回去與家人分享；而餐飲研究社則帶領製作製作無酒精「晴空蘇打」飲料，體驗飲料調製的樂趣；現場互動熱絡、洋溢著歡笑聲。

負責活動規畫的創意烘焙社長陳芷研表示：「能以自己所學，教導小朋友製作餅乾，看到小朋友們的臉上能夠掛著幸福笑容，真是滿幸福的事喔！」。

餐飲研究社活動長張文馨在結業式感性地表示，雖然只有1天的活動，但大家都像極家人，孩童的熱情打動她們的心，從孩童身上看見天真與單純，「我們教會小朋友事情，但從小朋友身上學習更多！」

藉由教育部大學社會責任的推動，「秀秀小寶貝─賈桃樂的烘飲世界探索」是由景文科技大學及新北市鶯歌家扶中心共同辦理，育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助所贊助的「秀秀大小寶貝」計畫之其中一次活動。

景文科技大學餐飲系學生組成的創意烘焙社及餐飲研究社，由育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，5日舉辦「秀秀小寶貝─賈桃樂的烘飲世界探索」活動。（景文科技大學提供）

景文科技大學餐飲系學生組成的創意烘焙社及餐飲研究社，由育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，5日舉辦「秀秀小寶貝─賈桃樂的烘飲世界探索」活動。（景文科技大學提供）

(中時 )