陳嫌亂刀殺妻伴屍3天，才將屍體裝在同款的行李箱內棄山區。(警方提供)

台中爆發殺妻棄屍案，35歲陳男殺死大他2歲的宮姓前妻，裝在行李箱內伴屍3天後才棄屍。陳男原是洗碗工，宮女則是政大日文系高材生，原任職於機械公司，生前完成多本工業製圖、機械相關的書籍翻譯。據悉，兩人離婚後為照顧孩子仍住一起，案發當天為監護權起口角，而真正讓陳男痛下殺手的關鍵，是前妻要求他搬出去。

這起殺妻悲劇發生在11月29日，據了解，死者母親每天都會與女兒聯繫，但是29日因為找不到女兒，又發現女兒與前女婿兩人近來經常爭吵，擔心女兒受到前夫傷害，於是台中市警局第五分局報案協尋，警方透過監視器發現陳男涉有重嫌，將他拘提到案。

警方發現陳嫌在犯案當天獨自進入住家，後來又獨自出門，但是卻用機車拖著一個行李箱，於是監視畫面一路追查到大坑山區而發現屍體。警方調查，陳嫌29日行兇之後，並沒有立刻棄屍，而是伴屍至少3天，才在本月2日中午11時許，用垃圾袋包裹遺體之後，裝入行李箱內，用機車拉著手推車運到中市大坑山區棄屍。

據悉，陳男與宮女相識時，是一名餐廳洗碗工，而宮女則是政大日文畢業，原在機械公司任職，為照顧小孩，轉做專職翻譯，翻譯多本機械類工具書。兩人當初不顧社經地位相戀、結婚，但最後婚姻仍產生裂縫，最終走上離婚一路。

據警方推測，宮、陳2人離婚僅5天，宮女即遭殺害，陳嫌甚至擔心當天行凶事跡敗露，將就讀國小2年級及幼稚園中班女兒送至親戚家借住，隔天再到學校接女兒；案發翌日在臉書Po文，相當冷靜。

據悉，2人經常為了家庭瑣事爭吵，甚至為爭取2個女兒監護權發生肢體衝突，29日再度激烈爭吵，發生憾事。據三立新聞報導，陳男表示，兩人住的房子在前妻名下，離婚後他被要求搬出去，案發當天兩人嚴重爭執，他情緒失控拿起球棒毆擊前妻頭顱，再拿刀砍殺，直到妻子不動了才停手。

(中時新聞網)