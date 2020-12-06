2020第2屆安居樂業、台灣共好的租屋博覽會6日在台中市舉行「贏向新生活論壇」。（盧金足攝）

2020第2屆安居樂業、台灣共好的租屋博覽會6日在台中市舉行「贏向新生活論壇」，內政部政務次長花敬群出席分享台灣包租代管推動政策方向，提出建置高齡者包租代管服務，採代管制度滿足高齡者居住需求，以往有屋的高齡者不具申請包租代管的房客資格，高齡者可將沒電梯的房子提供包租代管業者租給其他人，高齡者即可另租有電梯適合他住的房子，以實際行動體貼銀髮族。

花敬群說，包租代管的業者參與政府政策，從社會住宅包租、代管或非社會住宅包租代管累積快2萬名房東參與這個平台，參與租金補貼的房東約10萬人，明年開始預計增到12萬人，會引導他們進入到包租代管的產業，讓包租代管的服務業者有更多產業服務機會。

針對台灣社會面臨高齡化，很多銀髮族住在沒有電梯的老舊住宅，隨著體力問題，出入不便，政府規畫發展高齡者租屋「留房養老」，高齡友善宅包麆代管專區，很多高齡者住在沒有電梯的公寓，如何提供銀髮族住在更方便的環境？

花敬群提出租屋誘因與優惠，希望讓高齡化的族群，如果自己有不具電梯設備的房子，以往擁有房屋者，不具申請包租代管的房客資格，未來若高齡者將房子提供給包租代管業者，再來租給其他的人，然後高齡者即可去租一個適合他住的房子。

「因為高齡者可能住在沒電梯公寓的4樓、5樓，爬樓梯很辛苦，鼓勵他把房子拿出來給包租代管業者來服務」，花敬群說，鼓勵高齡者可以去租有電梯的房子，居住輕鬆，由專人、業者幫他管理房子，收到房租幫助他去付租屋的費用。

花敬群強調，以往銀髮族如果有房子，過去他不能來當房客，制度推動之後，就可以參與包租代管的房客，因應高齡化社會的新措施。

他指出，日本發展包租代管已經有30年的歷史，全國有大概6成的房子是在包租代管的服務之下，日本的產業鏈非常大，經驗也很豐富，若能有日本專業的業者來進駐到台灣，而且願意與台灣業者合作分享經驗，會讓台灣包租代管產業發展更快速、也更專業。

以往房東對於把房子交給專業服務者，其實背後還是會擔心，「包租代管業者到底管的好管不好？」也會質疑會不會有逃漏稅的問題被政府查稅，花敬群直言，這部分確實需要建立民眾的信心，政府不會因為掌握的資訊，對房東做針對相關逃漏稅的稽查，請房東放心。

花敬群表示，這2、3年來參加包租代管的業者，參與政府的政策，為政府在居住正義的政策推動上提供服務，從社會住宅的包租、代管或非社會住宅包租代管累積快2萬名房東參與這個平台，台灣也累積不少的經驗，兩年來能創造這樣的成績，未來會有更多、更好優惠、配套整體的機制，來協助推動這個產業，相信明年開始各產業發展會更加快速。

(中時 )