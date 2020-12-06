加藤紗里找來加藤鷹合體拍片。(圖／翻攝自YouTube)

30歲日本女星加藤紗里，擁有G罩杯傲人身材，去年閃婚房地產社長尪3個月就離婚，今年1月宣布懷孕，並於4月順利生下女兒，身為單親媽媽的她，獨力撫養孩子，近日也進軍YouTube界，最新影片找來昔性愛帝王加藤鷹合體，19禁畫面引來網友撻伐。

加藤紗里4年曾搭上以花心著名的搞笑男星狩野英孝，兩人交往11天後就分手，去年搭上房地產社長後閃婚，未料因為被約束豪奢行為，3個月就結束婚姻，不避諱自己是拜金女的加藤紗里，今年1月宣布懷孕，並表示孩子的爸爸就是前夫，但她沒想復合，寧願自己養育孩子。

近來她也開設YouTube頻道，最新影片找來加藤鷹合作，並以「確定閃電出道成人界！」為標題，要來測試加藤鷹金手指的威力還在不在，穿著白色襯衫的她，低胸設計大露豪乳，下身更是只穿內褲，但因為尺度關係，會用馬賽克遮掩。

測試方式是加藤紗里在神秘地帶放上滑鼠墊，加藤鷹用手指點擊滑鼠，計算30秒內的點擊數，最後結果是193次，證明他引退後仍寶刀未老，不過影片不乏有加藤紗里腿開開等19禁畫面，讓網友都罵爆，叫她應該替小孩的未來著想，「你是媽媽吧？」、「為孩子感到恥辱」。

加藤鷹因手技了得聞名，又有「金手指」封號，之前他曝光金手指狀況，紅腫發黑宛如灰指甲，更自嘲「破爛不堪」，近日再公開近況，又被指有點萎縮「像中毒」，讓網友都相當擔心他的手指。

(中時新聞網)