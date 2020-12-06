台鐵福隆至貢寮障礙事故 單線行車列車延誤 12:292020/12/06 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福隆至貢寮有障礙事故，列車延誤。（台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有問題！台鐵東部幹線福隆至貢寮間，因西線路線障礙事故影響，自11時54分起，南下及北上列車以東線單線行車，將有列車延誤情形，預計下午3時恢復。 台鐵表示，受影響車有福隆、貢寮。 瑞芳猴硐間雨勢大出現泥流 台鐵上午暫停搶修 高鐵加開1班北上列車 各站停靠全車自由座 (中時 ) #台鐵 #列車 #福隆 #貢寮 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山崩壓軌 400旅客險活埋 北迴深澳宜蘭平溪線中斷 北台交通恐亂4天 04:102020/12/05 焦點要聞 瑞芳猴硐山崩斷鐵路 台鐵今明2天停駛資訊看這裡 16:502020/12/05 生活 台鐵北迴線搶修困難 林佳龍：通車延至12／13 09:522020/12/06 社會 猴硐走山 台鐵搶修現場泥流湧出 工人怪手緊急撤離搶修作業停擺 13:232020/12/05 生活 頭家厝站飆黃沙 台鐵允周內改善 04:102020/12/05 地方新聞 台鐵又出狀況 花蓮電車線垂落 04:102020/12/06 焦點要聞 北迴線走山土石暴增2倍 林佳龍：通車延至12／13 09:542020/12/06 生活 台鐵猴硐-瑞芳不通 客運今再提供6.1萬座位 10:362020/12/06 生活 生活熱門新聞 28歲女打賽諾菲過世 夫悲慟：今年是我最痛心的一年 - 生活 每次解鎖都要610！上月才花10萬買GOGORO 她怒：狗粉變狗黑 - 生活 首次見面就上床 女友真實身分曝光工程師崩潰 - 生活 2個月沒下文！28歲妻打疫苗後身亡 夫痛批莊人祥睜眼說瞎話 - 生活 台鐵英雄是他！猴硐山崩前7公尺外一瞥 驚覺不妙救全車400人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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