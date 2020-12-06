大湖農工室內空間設計職種金手獎第2名選手丘艾立（左二），接受教育部主任祕書廖興國頒獎。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立大湖農工率學生參加109學年度全國高級中等學校工業技藝競賽，共計5項職種榮獲2金手獎、4優勝佳績，其中參加「模具」職種的機械科學生徐若翔，參賽經驗豐富，過去在其他賽事多居第4名或佳作，但他不氣餒，反而更加努力專研技術，終於拿到金手獎第1名最高榮譽，學校與有榮焉。

機械科學生徐若翔在學校老師張祐榮指導下，參加全國技藝競賽「模具」職種，勇奪第1名的同時也創下機械科連續第4年拿下金手獎的榮耀。校方指出，徐若翔參賽經驗豐富，獲得第50屆全國技能分區競賽優勝第4名後，9月投入全國技能競賽決賽，卻不幸受挫落敗。

徐若翔不氣餒，調整心態重新爬起後，11月先後出賽取得全國工業類科實作競賽模具職種第4名，以及全國團隊技術創造力競賽佳作，最後在今年全國技藝競賽拿到最高的榮譽，他的經歷應證只要願意積極專注、耐心投入，一樣能夠闊步走出技職的康莊大道。

室內空間設計科學生丘艾立由學務主任林明錚指導，參加「室內空間設計」職種，也在激烈賽事中脫穎而出，獲得金手獎第2名佳績。大湖農工表示，獲得金手獎的2位學生徐若翔及丘艾立，明年有機會技優保送國立科大，獲得優勝的車床職種范言詮、范瑋庭，鉗工職種陳俞全，以及應用設計職種林敏慈，也能參加特殊選才、技優甄審或者甄選入學，爭取專精深造的機會。

大湖農工校長沈和成慰勉指導教師與獲獎學生。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

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