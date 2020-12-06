由於新冠肺炎肆虐的關係，不少台灣民眾紛紛都在國內進行旅遊，發現國內不少美麗的景點。而現在也有位英國駐台的記者貼上阿里山的美麗風景照，推薦大家在疫情之後，一定要來台灣參訪。

英國媒體《每日電訊報》的駐台記者史密斯（Nicola Smith）日前在推特上發出一系列阿里山秀麗風景的照片，吸引不少網友討論。他先是在5日下午貼出兩張阿里山雲霧繚繞的照片，大讚「實在太美麗了！」接著又在5日晚間貼出4張阿里山壯闊的山景與夕陽映照的雲海，發文推薦「等到疫情結束之後，你們一定要來台灣一趟」。

史密斯的貼文，吸引了不少國外媒體同業的目光，《泰晤士報》政治編輯埃利奧特（Francis Elliott）也在這串貼文中留言回應「沒有什麼可以阻止我前往（台灣）」，而底下也有不少網友紛紛貼上台灣的美麗風景照，在這邊分享更多的台灣美好，意外的幫台灣塑造了一次成功的網路外交。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)