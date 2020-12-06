南投縣埔里鎮近日舉辦12年一次的「建醮大典」，全部埔里鎮民茹素7天，店家、傳統市場配合當地習俗都只賣素食，全鎮幾乎找不到一點肉吃，就連連鎖超市全聯也入境隨俗，將貨架上的火鍋料全部改放素料，不賣火鍋肉片，讓網友們看了感動「揪甘心(台語：貼心)，這間全聯太酷了」、「真的很感動！有種團結的感覺」、「好讚！真的是非常重視這個祈福活動」。

埔里全聯的貨架上，清一色都是豆製品。(翻攝自 「我愛全聯-好物老實説」)

一名網友昨在「我愛全聯-好物老實説」PO文，分享埔里的全聯為了配合當建醮活動，把新鮮肉品都收起來，魚、肉品區空蕩蕩一片，還拉下塑膠布廉，只剩旁邊的貨架上滿滿的豆干、豆腐、香菇脆丸、脆腱等素料，入境隨俗的舉動讓原PO直呼「埔里建醮吃素7天，看到都是素料！」，連網友也大受感動「太貼心了吧」、「吃素只有幾天而已，能跟隨地方風俗不賣葷食，看得到企業的用心」、「很不簡單」、「太促咪了(台語：有趣)！真的是奇觀」。

火鍋料區全部都是素食。(翻攝自 「我愛全聯-好物老實説」)

還有人也分享埔里建醮期間，全鎮鎮民團結一心貫徹茹素的習俗，「我民國92年出去玩時，遇過一次，真的連7-11都買不到葷食」、「我兒子學校也都賣素的，覺得沒什麼不方便，12年一次就讓他遇上也是幸運」、「餐廳也都素食，剛別無選擇在此吃了一餐」。

11月30日至12月6日是埔里的「建醮大典」，為祈求神明庇佑的清醮，12年舉辦一次至今已120年，清醮活動總幹事洪景明說，建醮期間鎮民封山禁水護生祈福，全鎮茹素7天，今天(6日)是吃素最後一天，下午普施祭拜後，晚間鎮民將依循傳統，號召親朋好友、出門工作的遊子回鄉辦桌吃飯，加上觀光客，預估超過10萬人參與。

埔里全聯將成分含肉的食物全部收起來。(翻攝自 「我愛全聯-好物老實説」)

(中時新聞網)