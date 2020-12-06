Audi A4車系是品牌家族最酷帥當家小生，外觀設計特別強化運動化語彙，引擎蓋前端有著Audi Sport賽車經典的三氣孔造型，最明顯的是LED頭燈，尤其日行燈在車輛啟動時會閃爍，顯得特別有儀式感；車側腰線從前後一氣呵成的銳利線條改為後掠式楔形刻痕，並與輪拱上方外擴的quattro blister特徵線相呼應，視覺上顯得更為動感。

這代A4車系的科技亮點是標配最先進的12V輕型複合動力系統，結合2.0L缸內直噴汽油渦輪增壓引擎，可充分發揮高效率及高馬力輸出雙重優勢，再搭配Start-Stop引擎自動啟動/熄火系統，不但能協助降低引擎耗能，以及創造更優異的節能效果，還可提供多達5kW能量的動力回收。

車輛在55-160km/h時速範圍下，驅動管理系統即會依情況決定滑行（最長10秒）或將動能回充電至電池，車輛在引擎熄火下滑行期間，12V鋰電池則可為輔助設備供電，在實際駕駛過程中，引擎重新發動時並無明顯震動，仍保有豪華車優良的行車品質。

不管是房車版的Audi A4 或是旅行車版的A4 Avant，均享有高規格的主被動安全配備，其中公路行車輔助套件除了涵蓋ACC主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統及左轉預警輔助系統之外，都會行車輔助套件更將車道變換輔助系統（盲點警示）、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統和預警式安全防護系統均列為標配項目之中。

其中我認為最有感實用配備就是離車安全警示系統，在下車拉動車門把手的同時，如果有後方有來車或是人員靠近，車板上的氣氛燈條會立刻變成紅色，讓乘員馬上能警覺到外推開門的話就會發生危險。

試駕車Audi A4 45 TFSI quattro S line選配有Matrix矩陣式LED頭燈，在上鎖跟解鎖時會有燈光動態展演，夜間行駛時更能提供絕佳照明效果。（陳大任攝）

車尾有個兼具空氣力學功能的小鴨尾。（陳大任攝）

雨刷水加注口位於引擎室最內側，靠近A柱的位置。（陳大任攝）

儀表控台精緻豪華，附加有Quattro飾板。（陳大任攝）

棑檔桿造型特殊，上方包覆的孔狀皮革質感佳。（陳大任攝）

平底式方向盤有著絕佳的握感。（陳大任攝）

駕駛座跑車椅型提供最佳的肩、腰支撐。（陳大任攝）

車內飾板的搭配相當有層次感。（陳大任攝）

後座雖可坐3人，但以兩人乘坐最舒適。（陳大任攝）

中央扶手有置杯架。（陳大任攝）

後座出風口可調整溫度。（陳大任攝）

Audi A4 Avant 40 TFSI S line旅行車的車身線條顯得更有動感。（陳大任攝）

車尾是最美的視角，動態指示方向燈功能的LED尾燈組更是一大「亮」點，售價230萬元起。（陳大任攝）

木質內裝飾板顯得特別有質感。（陳大任攝）

試駕車Audi A4 Avant 40 TFSI S line車門飾板又是另一種層次美感。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

排檔座布局採取不對稱的設計。（陳大任攝）

音響旋鈕做工精細。（陳大任攝）

12.3吋全數位儀表，圖為車輛熄火滑行節能狀態。（陳大任攝）

行李廂容量自495L擴充至1495L，提高載運機能。（陳大任攝）

旅行車行李廂特有的防護網，在緊急煞車時，可防止物品衝進乘客艙。（陳大任攝）

後座出風口下方有12V充電插孔。（陳大任攝

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