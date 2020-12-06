Audi A4車系是品牌家族最酷帥當家小生，外觀設計特別強化運動化語彙，引擎蓋前端有著Audi Sport賽車經典的三氣孔造型，最明顯的是LED頭燈，尤其日行燈在車輛啟動時會閃爍，顯得特別有儀式感；車側腰線從前後一氣呵成的銳利線條改為後掠式楔形刻痕，並與輪拱上方外擴的quattro blister特徵線相呼應，視覺上顯得更為動感。
這代A4車系的科技亮點是標配最先進的12V輕型複合動力系統，結合2.0L缸內直噴汽油渦輪增壓引擎，可充分發揮高效率及高馬力輸出雙重優勢，再搭配Start-Stop引擎自動啟動/熄火系統，不但能協助降低引擎耗能，以及創造更優異的節能效果，還可提供多達5kW能量的動力回收。
車輛在55-160km/h時速範圍下，驅動管理系統即會依情況決定滑行（最長10秒）或將動能回充電至電池，車輛在引擎熄火下滑行期間，12V鋰電池則可為輔助設備供電，在實際駕駛過程中，引擎重新發動時並無明顯震動，仍保有豪華車優良的行車品質。
不管是房車版的Audi A4 或是旅行車版的A4 Avant，均享有高規格的主被動安全配備，其中公路行車輔助套件除了涵蓋ACC主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統及左轉預警輔助系統之外，都會行車輔助套件更將車道變換輔助系統（盲點警示）、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統和預警式安全防護系統均列為標配項目之中。
其中我認為最有感實用配備就是離車安全警示系統，在下車拉動車門把手的同時，如果有後方有來車或是人員靠近，車板上的氣氛燈條會立刻變成紅色，讓乘員馬上能警覺到外推開門的話就會發生危險。
(中時 )
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