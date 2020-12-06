每位求職者在謀職前，或多或少會先了解工作內容，確認是否符合自身需求。一名網友好奇發問，「有低社交、高收入的工作嗎？」問題曝光後，引起不少人討論。

原PO在PTT發文表示，因討厭聊天，所以不太喜歡與人互動，也對職場勾心鬥角的生態感到厭煩，「如果想換工作，有沒有不太需要跟人講話、門檻不高，又可以賺取高薪的工作？工時稍微長一點沒關係」。

多數人點名「殯葬業」、「航運業」，「去跑船啊！在船上跟外界幾乎零交流」、「禮儀師，不然就去跑船」、「殯葬業，高薪又不用一直講話」。

不過立刻有網友反駁，「殯葬業要和往生者家屬打交道，哪來零交流」、「殯葬業經常社交啊，每天要面對家屬」；「我是跑船過來人，在船上要跟同事、上司打交道，不然日子很難過」。

更有網友直言，「低社交高收入，對應的就是高門檻」、「勸你別做白日夢，認真上班比較重要」、「幾乎沒有不需要社交的職業，你又要求高收入，少之又少」。

(中時新聞網)