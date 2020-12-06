國民黨立委陳以信表示，當年台灣對大陸出口依賴佔39％，民進黨就破口大罵馬政府「傾中賣台」，但反觀現在蔡政府，台灣對陸今年出口依賴1到10月攀登新高到43.6%，6月時更到歷史高點46%。對此，陳以信在總質詢時就狠酸行政院長蘇貞昌：「為何蔡政府做四年竟然更傾中、更賣台」？

陳以信在臉書PO出4日質詢蘇貞昌的片段，影片一開始，陳以信就放出蘇貞昌時任民進黨主席批評前總統馬英九太過傾中，並把雞蛋放在同一籃子的畫面。蘇貞昌一看到這段影片馬上反駁，「其實我講這個話，你看美國兩黨雖然在選總統，但態度都差不多，就是都不能太相信中國，不能都在中國，正是把我的話應證出來」。

陳以信打斷蘇貞昌的發言，表示「你那時說不可以把所有雞蛋放在同一個籃子裡，就是在說台灣對大陸出口依賴過重，對不對」？蘇貞昌馬上回，「雖然我不是經濟專家，但你看現在果然世界是往這方面在走啊！證明過去那個確實是危險」。

陳以信聽完蘇貞昌的講話話，一直露出嘲諷的笑容，並問蘇貞昌，「當時你在罵這話的時候，我們台灣對大陸出口依賴到底多少百分比」？蘇貞昌回，「台灣確實跟中國的貿易是很大，這是事實，但正因這樣，更是提醒說不能所有雞蛋放同一個籃子」。

「你還是沒有回答我的問題」，陳以信直言，「你當時在批評的時候，知不知道當時台灣對大陸的出口依賴的百分比是多少」？蘇貞昌坦然回答，「這個百分比我記不住」。陳以信表示，「沒關係，我跟你說是39（39%），39你們就在罵馬英九政府傾中賣台，那今天是多少」？

蘇貞昌稱，「比例是比較高沒錯，但另外一方面，台商回台也是很高喔」！陳以信還是不放過問有多高？更要一旁經濟部長王美花回答。王美花馬上回答，「每個月不同，那確實我們在這幾個月份，因為中國大陸對我們的科技產品，特別是半導體等相關產品的需求暴增，所以確實有所增加，每個都有變動」。

王美花的回應馬上讓陳以信笑言，「我跟你說，你講得有對有不對，我們來看圖片，數據給妳，不要說我騙人，妳看當年在罵的時候只有39.7%，現在1到10月的數字平均已到43.6%，而這樣一個數字，在6月份的時候更達到歷史新高46%，我們台灣對大陸出口依賴從來沒有這麼高的，剛才部長說是因為資訊和通訊科技產品，我跟妳講，我把那些數字都看過，我們今年出口值比去年還低，是我們整個出口值下降，比例才拉高，不是妳所講的」。

陳以信感嘆，「換言之，在39%的時候，大家就罵馬英九傾中賣台，請問43.6%妳為什麼要更傾中、更賣台」？這時蘇貞昌馬上搶答，「傾中賣台不是只有民進黨說，你看而是當時太陽花學運是整個社會氛圍…」陳以信也隨即打臉，「2013年太陽花學運還沒來啦」！

蘇貞昌馬上話鋒一轉表示，「你是年輕世代，應該跟年輕世代站在一起」，陳以信狠酸，「你不要一直吃我豆腐」。

(中時新聞網)