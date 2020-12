推特日前出現一張從國際太空站拍攝的台灣夜景照,引起廣大網友迴響。日本太空人12月4日拍下高雄和台南的夜景,雖然自稱「不是好照片」,不過照片曝光後,網友驚嘆:「台灣的形狀很清楚」,吸引上萬人點讚、近3千次分享。

日本太空人野口聰一用日文寫下「台灣的各位,很抱歉不是好照片,這是高雄和台南的夜景」。(圖/截自推特)

日本太空人野口聰一12月4日在推特貼出一張從國際太空站拍攝台灣的高雄和台南夜景照,推文先用英文寫「Taiwan is cloudy tonight- this is the best I got.」,意即台灣今晚多雲,這是他能拍到的最佳畫面,之後他又用日文寫下「台灣的各位,很抱歉不是好照片,這是高雄和台南的夜景」。

除了台灣夜景照,野口連續幾天陸續貼出日本東京都夜景、日本關西各大城市夜景、美國華盛頓特區、芝加哥、舊金山灣區、黃石公園、大西洋島國巴哈馬等空拍照,照片壯觀迷人。

而台灣的高雄和台南夜景照,也引起廣大討論,已有3百多則留言。雖然野口自稱,拍攝時因多雲,因此不是很好的照片,不過網友稱讚台灣的形狀就算是夜景也很清楚,是很棒的照片;也有網友感謝他把台灣拍得如此迷人,有台南網友回應「台灣有很多好吃的東西,希望您可以來旅行」。

