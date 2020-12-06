推特日前出現一張從國際太空站拍攝的台灣夜景照，引起廣大網友迴響。日本太空人12月4日拍下高雄和台南的夜景，雖然自稱「不是好照片」，不過照片曝光後，網友驚嘆：「台灣的形狀很清楚」，吸引上萬人點讚、近3千次分享。

日本太空人野口聰一用日文寫下「台灣的各位，很抱歉不是好照片，這是高雄和台南的夜景」。(圖/截自推特)

日本太空人野口聰一12月4日在推特貼出一張從國際太空站拍攝台灣的高雄和台南夜景照，推文先用英文寫「Taiwan is cloudy tonight- this is the best I got.」，意即台灣今晚多雲，這是他能拍到的最佳畫面，之後他又用日文寫下「台灣的各位，很抱歉不是好照片，這是高雄和台南的夜景」。

除了台灣夜景照，野口連續幾天陸續貼出日本東京都夜景、日本關西各大城市夜景、美國華盛頓特區、芝加哥、舊金山灣區、黃石公園、大西洋島國巴哈馬等空拍照，照片壯觀迷人。

而台灣的高雄和台南夜景照，也引起廣大討論，已有3百多則留言。雖然野口自稱，拍攝時因多雲，因此不是很好的照片，不過網友稱讚台灣的形狀就算是夜景也很清楚，是很棒的照片；也有網友感謝他把台灣拍得如此迷人，有台南網友回應「台灣有很多好吃的東西，希望您可以來旅行」。

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(中時新聞網)