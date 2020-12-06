不分區立委曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎跨海成立澎湖聯合服務處，澎湖藍軍大團結。（陳可文攝）

歡慶國民黨126周年黨慶，國民黨主席江啟臣6日跨海澎湖同賀，大聲疾呼風大吹不倒國民黨，呼籲黨員同志逆風高飛；同時偕同立委曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎成立澎湖聯合服務處。

江啟臣表示，中華民國是國民黨的核心價值，現在是國民黨最艱困的時期，決不要灰心喪志，備感肩膀的責任重大，更要團結一致，破釜沉舟衝出困境。

江啟臣強調，如今民怨四起，蔡政府聽不見看不見，完全不顧人民健康、不顧言論自由，

選前謙卑執政、選後獨裁統治，蠻橫無理鴨霸的政府，逼得民眾反撲走上街頭，呼籲人民一定要勇敢站出來。

登高一呼，國民黨歷經打擊挫折，從來沒有被打敗過，這重大考驗正是改變的契機，國民黨以民為本與民意站在一起，支持國民黨的力量一定會再回來。

黨慶大會表揚晉齡同志及績優幹部34人，入黨70年的資深黨員高聖人、許其明獲得最熱烈掌聲，同時代表公益捐贈澎湖惠民醫院重建基金33萬元。

分享黨慶的喜悅，不分區立委曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎專程跨海成立澎湖聯合服務處，與在地民眾服務社資源結合，高喊口號：一通電話．服務就來，落實全方位服務，期許重返執政。

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、前縣長王乾發、前議長黃建築、縣黨部主委許國政、黃國榮黨部主委鄭宗琳等共聚一堂齊祝賀，澎湖藍軍大團結。

歡慶國民黨126周年黨慶，主席江啟臣表揚70年資深黨員高聖人（左）、許其明（右）。（陳可文攝）

(中時 )