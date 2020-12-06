北台南家扶舉辦歲末活動，不少公司團體提供公益服務。（莊曜聰攝）

北台南家扶6日在台南市新營體育場舉辦感恩暨歲末創意市集活動，頒發才藝績優獎助學金，也表揚自強家庭及孝悌兒童，其中64歲的張美雲獨力扛起照顧生病先生及2名孫女的責任，老舊平房住家的衛浴、無障礙空間，重拉電線等，都是她一手包辦，省下的工資能讓家人過上一陣子，因而有「水電阿嬤」的稱號，自立自強的表現，讓人豎起大拇指說「讚」。

張美雲阿嬤先生多年前中風、洗腎，加上兒子與媳婦離異，沒有固定工作又有2名幼女，生活重擔壓得她喘不過氣，2015年起接受家扶協助，度過難關，她在曾擔任職工的先生指導下，學習水電及泥作技術，一磚一瓦自行鋪設身心障礙坡道、改造衛浴空間，方便丈夫輪椅進出，並動手重拉電路管線，讓孫女們有明亮的溫書環境。

張美雲說，只要有心學習，自己動手動腦不難，現在2個孫女逐漸長大，分別就讀國一跟小四，也都很乖巧聽話，最辛苦的一段日子已經過去，希望能愈來愈好。

而孝悌兒童得主之一，15歲的謝育采也是隔代教養的例子，祖父母年屆8旬，以種田賣菜維生，她有空檔就協助家務，現在也是大內國中體育班舉重選手，每日練習不輟，屢創佳績，希望日後能成為國手，改善家庭環境。

家扶長期輔導弱勢家庭學習累積脫貧的資產與能量，每年舉辦的「歲末創意市集」等於是成果驗收，今年邀請34戶受助家庭擺攤，擔任一日店長，從成本估算、製作、包裝到實際販售，學習行銷產品及展現技藝，透過設攤交流機會累積創業經驗與提升自信。

現場還有許多善心公司、團體提供美味小吃、義診、義剪、按摩、氣功等，也安排社會福利、法律、就業服務、消防宣導等諮詢服務的及多項趣味體驗活動，讓受扶助的928戶家庭、2300餘名親子渡過暖呼呼的開心時光。

(中時 )