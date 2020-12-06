張若昀《慶餘年》帥氣插旗。（中視提供）

張若昀《慶餘年》能文能武。（中視提供）

中視八點檔《慶餘年》明（7日）晚8點開播，人氣男星張若昀飾演范閑一角，能文能武，大展螢幕魅力，除了朝堂詩會戲，豪飲之後醉吟詩詞，成了行動背誦機，他對於站在馬車上插旗的橋段記憶深刻，雖然畫面帥到爆，但他卻說：「嚇死我了，那天有點陰，風有點大，遠遠看著就有一塊烏雲飄過來，我站得那麼高，還舉著旗竿，就像根避雷針！」他開玩笑說一心想著要趕緊拍完，「別劈死我」。一起對戲的武行則安慰他說「雷不劈好人」。

張若昀飾演的范閑，嘴上油腔滑調，內心卻情感豐沛，一旦內心認定的人，就力挺到底，帶點英雄主義的暖男作風很能感染旁人。張若昀覺得這人物其實過得挺累的，「要跟那麼多人去鬥爭，又是個明明白白不喜歡鬥爭的人，累卻很充實。」還說這是呈現出他心中一個人生活處世的完美心態，只在乎身邊的小美好，但仍有尊嚴跟底線。

他本人和范閑一樣都喜歡吃、喜歡玩，微博確實也常po美食照片，在《慶餘年》拍攝時，同劇演員也說，張若昀會買涮羊肉、烤乳豬、大漢堡等給大家吃，還會自己做煎餅，他與劇中飾演他弟、妹的郭麒麟和宋軼感情甚好，拍戲空檔還會去借宋軼的化妝箱，塗塗潤唇或抹護手霜，私下氣氛十分歡樂，所以戲殺青時，張若昀內心挺捨不得。10月時劇組正式宣佈將開拍第二季，消息一出再度引起熱議。

《慶餘年》以一個身世神秘的男子范閑作為引子，從他身上帶出社會人性與生活情感，雖然是古裝劇，卻讓觀眾沒有隔閡感，而張若昀的自然演技，更為戲加分。他16歲進入演藝圈，至今累積不少戲劇作品，去年的閱文原創文學風雲盛典，他憑藉著超凡人氣、超凡演技，獲得「超級人氣男演員」肯定。近來又在第7屆中國電視好演員推選活動，得到「網劇組年度好演員」。

張若昀曾在接受節目專訪時提到，演員是一個用閱歷跟自己的年齡增長之間做賽跑的人，他自許以更大的豐富性去挑戰角色，也說要永遠跟自己賽跑不能自滿。而這也恰恰呼應他對劇名《慶餘年》的「餘」字解讀，認為不只是字面上剩餘的意思，更代表著演員身上所有的餘力及潛力，能厚積薄發，直到最終衝刺的動力，言談間流露演員對於這部作品的熱愛。《慶餘年》自明(12／7)起週一至五晚間8到10點在中視頻道播出。

(中時 )