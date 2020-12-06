逃逸移工成防疫破口？ 柯文哲：兩層擋不住才啟動社區管制 13:532020/12/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左二）戴上虛擬實境裝置模擬看診。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（中）參觀台灣醫療科技展。（黃世麒攝） 台北市長柯文哲6日參觀台灣醫療科技展，戴上虛擬實境裝置模擬看診。 對於逃逸的越南移工是否會造成防疫破口，柯文哲表示，北市有3層防疫戰略，發生逃逸移工事件屬於第2層，能夠快速找到人將病毒撲滅，若再不行，才會啟動不准聚餐等大規模社區管制。柯也建議，現在其實除吃飯拿下口罩外，全部時間都應該要戴上口罩。 玉米田無辜遭「放屎」 鮮肉農夫險踩衛生紙崩潰：是「人為」 曾批柯文哲「天龍國王」 黃偉哲：是我對號入座 (中時 ) #柯文哲 #防疫 #移工 #管制 #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱批執政龜縮 柯P譏感覺無政府 04:102020/12/05 焦點要聞 確診移工落跑被尋獲 柯P祭3層防疫戰略 11:062020/12/06 生活 就愛MIT艋舺服飾！北市共振心時尚 2020年FUSE紡織時尚週登場 06:352020/12/06 生活 明倫社宅爭議不斷 再爆「沒冷氣」 柯文哲拋解方 15:382020/12/05 政治 染疫移工同宿接觸者落跑！陳時中曝足跡 恐「台北、桃園趴趴走」 00:152020/12/06 生活 移工缺額長照接手 縣市電話暴增 04:102020/12/05 財經焦點 自家車庫遭占1天1夜找嘸人 花蓮民宿老闆娘霸氣大絕招堵出口 10:102020/12/06 社會 警攔查違停車 驚見3女1男四處閃逃竟是失聯移工 15:332020/12/05 社會 政治熱門新聞 拜登宣布不簽貿易協定 網傻眼：我們萊豬白吞了？ - 政治 喊「現代趙高」下台最新數字曝光 羅智強：蘇貞昌慌了 - 政治 反萊豬進口商硬起來了？ 名醫一句話嗆爆蔡政府 - 政治 秋鬥和豬內臟之戰後 民調專家：國民兩黨最近民調明顯變化了 - 政治 拜登明年上台後 張富美爆台灣恐怖下場 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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