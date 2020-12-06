台北市長柯文哲（中）參觀台灣醫療科技展。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲6日參觀台灣醫療科技展，戴上虛擬實境裝置模擬看診。

對於逃逸的越南移工是否會造成防疫破口，柯文哲表示，北市有3層防疫戰略，發生逃逸移工事件屬於第2層，能夠快速找到人將病毒撲滅，若再不行，才會啟動不准聚餐等大規模社區管制。柯也建議，現在其實除吃飯拿下口罩外，全部時間都應該要戴上口罩。

(中時 )