盧廣仲從高雄、台中唱到台北的4場春季巡迴演出，一共吸引超過5000名小隊員共襄盛舉。他4、5日在台北華山Legacy開唱，除了演唱一連串經典歌曲，還挑戰翻唱周杰倫的〈最長的電影〉，全場尖叫聲不斷，他表示：「過去都是我唱自己寫的創作，很少有機會唱別人的歌，最近還很幸運得獎。」小隊員則齊聲大喊「歌王！歌王！」希望盧廣仲未來往金曲歌王邁進。

盧廣仲「春季巡迴」因疫情延到冬天開唱，人氣王的他4日在Legacy唱完後舉辦簽名會，歌迷大排長籠，他簽到12點半才結束，5日依舊起大早，努力準備第二場演出。他說：「看到大家為了這場演出等超過半年，會努力做更好的音樂，一起迎接2021的到來，先祝大家新年快樂！」

台北壓軸場同樣選唱多首許久未公開演唱的歌曲，包含〈今天睡在這裡〉、〈不想去遠方〉、〈好想要揮霍〉等，並開放歌迷點歌，帶來〈港邊男兒〉、〈結婚鑽戒〉外，也自彈自唱一小段S.H.E〈戀人未滿〉跟陳綺貞的〈太聰明〉跟八三夭的〈想見你想見你想見你〉等，唱到〈一百種生活〉台下一同大合唱讓Legacy瞬間變成千人KTV包廂。

他看到滿場小隊員戴口罩來看演唱會，有感而發說：「雖然今年大家過得很辛苦，看表演也都需要把口罩戴好，但年年艱辛沒關係，記得我留給你們的愛心」他還貼心問歌迷會不會熱，主動把風扇轉向台下，一下往右邊又往左邊，搞笑說這就是「風水輪流轉」，全場大笑。而他近期經常在社群曬小姪女的照片，他也分享當舅舅的喜悅：「看到新生命內心都會有一股感動，雖然我常用濾鏡幫她拍好笑的照片，希望她長大不會討厭我。」

盧廣仲被譽為「創作鬼才」，寫歌功力無庸置疑，然而在唱功表現，他同樣實力具備，最早在大學參加歌唱比賽以陶喆的作品拿到冠軍，今年又以別人的作品〈刻在我心底的名字〉拿到金馬獎最佳電影歌曲，都肯定他在歌唱表現的細膩情緒。他正在努力完成新專輯的，將在年底推出新作〈明年〉，磅礡鼓舞人心的旋律，被封為「歲末正能量神曲」，盧廣仲希望透過這首歌，讓大家更有能量迎接2021年的到來。

盧廣仲唱功深情細膩。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲昨晚在台北華山Legacy開唱，帶來一連串經典歌曲。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲2020春季巡迴圓滿落幕，共吸五千人朝聖。（添翼創越工作室提供）

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