馬克蓋索(Marc Gasol)季外加盟湖人，主將詹姆斯(LeBron James)可能也沒想到兩人會有同隊的一天。蓋索2013年效力灰熊時獲選「年度最佳防球員」，讓詹姆斯很不滿，詹姆斯多次抱怨這個獎項應該是屬於他的。

詹姆斯當年效力熱火且是年度MVP，只差1票就全票凍蒜(被甜瓜安森尼拿走1票)，但他生涯始終沒有拿過最佳防守球員。蓋索獲得30張第一名選票，詹姆斯18張居次。不過蓋索只入選防守第二隊，詹姆斯則是同時入選聯盟第一隊與防守第一隊。

蓋索自己也覺得莫名其妙，當年的防守第一隊還有諾亞(Joakim Noah)、錢德勒(Tyson Chandler)。由於是不同的一群人在投票，偶爾會有這種「最佳防守球員」落選防守第一隊的情況。「他們是讚賞灰熊整體防守很棒，所以選擇我。但我認為東尼艾倫(Tony Allen)是我們隊上最有資格獲獎的。」

詹姆斯當然沒忘記這件事，他上周在訪談時開玩笑說：「蓋索是非常棒的傢伙，我很高興又一位冠軍球員加盟湖人(蓋索去年在暴龍拿總冠軍)，而且我的最佳防守球員獎座正躺在他的家裡。」蓋索聽了之後也笑說：「如果詹姆斯願意，我們可以再聊聊這件事。」

(中時新聞網)