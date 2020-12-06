為即將來臨的東京奧運做準備，日本《朝日新聞》今（6）日報導，日本擬於2021年春天放寬外國觀光客入境，放寬亞洲地區新冠肺炎疫情控制較好國家的小型觀光團入境，例如台灣及中國。

日本逐步放寬外國人入境。

路透社報導，日本《朝日新聞》今日未引述消息來源指出，日本首相菅義偉政府打算於明年春天開放外國小型觀光團入境日本，開放對象主要為亞洲疫情控制較好的國家，例如台灣及中國。

在新計劃之下，外國觀光客在入境前必須確定新冠病毒檢測結果為陰性，且繳交詳細的旅遊行程內容，觀光團必須全程搭乘巴士行動，每個旅行團也必須分開行動，包括入住的旅館、前往的景點都必須分開。

此外，觀光客也必須使用追蹤App，並且每日回報身體狀況。

因應新冠肺炎疫情，日本目前僅開放外國商務人士入境，不過必須隔離14天。

由於新冠疫情爆發，原定今年夏天舉辦的東京奧運延至明年。

針對報導，日本政府並未回應。

日本目前正遭遇第三波疫情，共同社報導，東京昨（5）日通報584例新增病例，再創新高，東京一共有超過4.3萬人確診。大阪疫情也相當嚴峻，大阪的警戒狀態也在3日首度亮紅燈。

(中時新聞網)