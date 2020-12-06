9歲拍了第一支廣告、14歲拍第一部電影《國中女生》的陳德容，被瓊瑤認為就是她書裡走出來的女主角，在她15歲時就跟她簽約，等了3年終於盼到陳德容成年，接拍《梅花弄》一炮而紅，古裝扮相尤其出塵絕美，是公認的首席瓊瑤女郎，如今46歲的陳德容，其實已有15年沒接拍古裝劇，直到最近加盟《我就是演員》第三季，終於再扮古裝，靈氣不輸當年，連以古典美聞名的章子怡，看了也難掩驚訝。

浙江衛視推出的演技競演類勵志節目《我就是演員》，原名《演員的誕生第二季》，近日製作單位公布了第三季卡司名單，除了章子怡、于正擔任常駐導師外，赫見久違的瓊瑤女郎陳德容，成為了參賽演員。

陳德容睽違15年，為《我就是演員3》再扮古裝。(取材自陳德容微博)

陳德容近日在微博po出多張全套宮廷服裝、妝髮的側拍照，寫下「欲戴王冠，必承其重」，正是為《我就是演員3》再披古裝，據《聯合新聞網》報導，陳德容自15年前拍《太祖秘史》後，就沒再接古裝劇，理由是通常戲中季節跟現實相反，可能酷暑之下要穿4、5層冬衣，陳德容覺得吃不消，因此之後就只接時裝戲，極限是拍民初的戲。

而這次她為了節目，毅然再穿上古裝戲服，裝扮一完成就散發強大氣場，現場無不驚艷，大嘆真的太美了，而她在現場即興演出鄧超代表作《少年天子》其中一個橋段，跟張萌精彩交手，精湛演技與絕塵扮裝讓人眼睛為之一亮，于正坦言自己從小就是陳德容鐵粉，看過她所有的作品，也一直都積極在找陳德容合作，章子怡則是見到陳德容本人仙氣飄飄的樣子，難掩驚訝。

至於睽違15年再穿古裝，陳德容的感想很「實際」，就是「古裝頭套好重」，而她透露因後續已接下其他真人秀的邀約，因此在《演員3》只會出演6集，就往下個工作前進。

(中時新聞網)