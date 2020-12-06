台東台11線加路蘭路段5日晚間7點多發生小客車自撞車禍，車子卡在路面和水溝呈傾斜狀，據悉為東河鄉鄉長葉啟伸及其司機，目前無大礙。(蔡旻妤攝)

台東台11線加路蘭路段5日晚間7點多發生小客車自撞車禍，駕駛自行爬出車外後報警，乘客一度傳出受困車內，警消人員趕到現場時，發現車子卡在路面和水溝呈傾斜狀，增加救援難度，所幸警消人員利用長背板將人救出，據悉為東河鄉鄉長葉啟伸及其司機，目前在基督教醫院，尚無大礙。

經了解，車輛由司機駕駛，受困乘客是東河鄉鄉長葉啟伸，胸部挫傷但意識清醒，據傳車子自撞路邊護欄，疑似是駕駛一時閃神失控，整起事故原因警方正在調查釐清中。

台東台11線加路蘭路段5日晚間7點多發生小客車自撞車禍，車子卡在路面和水溝呈傾斜狀，據悉為東河鄉鄉長葉啟伸及其司機，目前無大礙。(蔡旻妤攝)

(中時 )