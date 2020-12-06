東河鄉長葉啟伸及司機加路蘭自撞 幸無大礙 13:422020/12/06 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東台11線加路蘭路段5日晚間7點多發生小客車自撞車禍，車子卡在路面和水溝呈傾斜狀，據悉為東河鄉鄉長葉啟伸及其司機，目前無大礙。(蔡旻妤攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東台11線加路蘭路段5日晚間7點多發生小客車自撞車禍，車子卡在路面和水溝呈傾斜狀，據悉為東河鄉鄉長葉啟伸及其司機，目前無大礙。(蔡旻妤攝) 台東台11線加路蘭路段5日晚間7點多發生小客車自撞車禍，駕駛自行爬出車外後報警，乘客一度傳出受困車內，警消人員趕到現場時，發現車子卡在路面和水溝呈傾斜狀，增加救援難度，所幸警消人員利用長背板將人救出，據悉為東河鄉鄉長葉啟伸及其司機，目前在基督教醫院，尚無大礙。 經了解，車輛由司機駕駛，受困乘客是東河鄉鄉長葉啟伸，胸部挫傷但意識清醒，據傳車子自撞路邊護欄，疑似是駕駛一時閃神失控，整起事故原因警方正在調查釐清中。 台東台11線加路蘭路段5日晚間7點多發生小客車自撞車禍，車子卡在路面和水溝呈傾斜狀，據悉為東河鄉鄉長葉啟伸及其司機，目前無大礙。(蔡旻妤攝) 伸港福安宮歲末送大爐 列彰縣無形文資 進香遇死劫9歲女童成焦屍 疑熄滅柱香時點燃車內鞭炮惹禍 (中時 ) #司機 #鄉長 #駕駛 #警消 #車子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北宜鐵路中斷四天黑暗期 林佳龍：替代疏運措施同步展開 08:312020/12/05 生活 客運載客破紀錄 蘇花改恐塞爆 04:102020/12/05 焦點要聞 9歲女童陪爸遶境燒成焦屍 主辦方曝她未報名 不解怎會上炮車？ 17:332020/12/05 社會 國民黨126周年黨慶 主席江啟臣澎湖同賀疾呼：逆風高飛 13:122020/12/06 政治 桃園高速過彎 酒駕男自撞電線桿奪命 10:072020/12/06 社會 瑞芳-猴硐土石崩落 司機陳振芳靠經驗挽救400性命 14:522020/12/05 寶島 糊塗駕駛！貨車吊臂忘記收 扯斷電纜毀號誌波及6車1人傷 21:062020/12/05 社會 台鐵英雄是他！猴硐山崩前7公尺外一瞥 驚覺不妙救全車400人 09:062020/12/05 生活 社會熱門新聞 大貨車正妹司機「魔鬼身材」藏不住 轉側面網嗨翻：尺寸完美 - 社會 政大才女為愛下嫁洗碗工 生前「翻譯日文著作」養2女慘淪刀下魂 - 社會 人妻交友軟體約到「大頭」小王 嗨到腿軟驚呼：真的好久 - 社會 被媽媽用電線抽打 8歲男孩回法官一句話 數萬網友淚崩 - 社會 2少年遭強押上車痛毆 渾身是傷丟包中和錦和路 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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