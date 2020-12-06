鄭文燦重申，防疫要採高標準。

印尼籍女移工案695因和案688曾待在大園區三民路上的醫管中心，被追出確診新冠肺炎，指揮中心深夜高呼曾在11月30日至12月4日待過桃園區春日路宿舍的移工快出來，引發桃園民眾議論紛紛，陳姓業者6日無奈澄清：「都進檢疫所了！」強調宿舍非大通鋪，同期連同案695僅有2移工，4日都已進檢疫所未到處流竄。

桃園市衛生局和勞動局都不諱言案695和案688都曾二採陰，才離開14天的集中檢疫所，本就是「自由之身」僅需自主健康管理，卻都在三採被驗出確診，案688是雇主「以防萬一」再多檢驗，案695則是雇主要求再多隔離7日，正好在隔離第5日時，召回曾和案688接觸者，才確診。

指揮官陳時中5日深夜緊急說明，若家中或工廠移工在11月30日到12月4日這段時間曾在「桃園市春日路」一間醫管中心的宿舍待過，請雇主盡速回報，對此陳姓仲介負責人喊冤，強調春日路並非「醫管中心」，而是自己2個月前租下的住商大樓，滿足雇主希望能在完成法定14天集中檢疫所程序後，再自主隔離7天的需求。

陳姓負責人強調，他租下一間3房2廳，11月30日至12月4日僅有案695和另一位女移工一同從大園醫管中心進駐，案695住在主臥，有個人衛浴，用膳也是擺門口讓她自己拿進去房間吃，另一位則是住另一間使用公用衛浴的雅房，但絕無其他接觸者，且2移工也同時被指揮中心召回集中檢疫所，並沒有其他移工。

陳姓負責人坦言接電話接到手軟，希望能趕緊澄清，不要再被誤傳。

桃園市長鄭文燦早上對此也表示，針對外籍移工的宿舍或者集中檢疫所，都要高標準來防疫，不能有任何的破口，這一次因移工有確診事件，所以同住宿舍的都要全部採檢，採檢之後發現有陽性或是確診案例，為了避免群聚感染的風險，才要追出所有的移工宿舍，不要讓任何的防疫破口產生，希望被找到的移工接觸者，也能夠完整做疫調、匡列。

(中時 )