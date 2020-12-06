假交友、真詐財！不只火山孝子好騙，熟女們的寂寞芳心更是一撩不可收拾；南彰化某鄉鎮1名50多歲林姓美魔女，日前到銀行提領20萬元現金，因交代不清用途，行員呈報經理後緊急通報警方，警方出動線上警力找到她，才即使保住積蓄。

「你會不會管太多！」行員向警方表示，彰化警銀防詐平台運作多時，對於從帳戶提領大額現金款項的民眾，習慣性要多問幾句，確認用途流向，同時宣導反詐騙；不料林姓婦人卻含糊不清不願說明，最後還發脾氣罵人後甩頭轉身帶著20萬元離開，不知去向。

好心提醒卻反挨罵，行員雖滿腹委屈，仍主動告知銀行經理，並立即通報員林分局警方，疑似有民眾遭到詐騙；警方出動線上警力，1小時後循線在員林市區中山路找到林婦騎機車身影，趕緊上前攔人勸說。

起先林婦向警方表示，這20萬元是住家裝修改建費用，員警再追問修繕項目細節、哪家廠商，林女無法回答，改口稱是小孩的學費，員警提醒她可能遭詐，林婦開始大罵員警「雞婆、關你什麼事」等語，經員警不斷耐心解釋，林女情緒緩和後，終於坦承是要把錢匯給網友。警方確認又是一宗「假交友真詐騙」，林女得知上當，承諾警方不會匯款，會自行妥善保管財務。

員林分局指出，近年假交友真詐騙層出不窮，尤其針對女性，南彰近年就曾有退休女教師、40多歲單親婦女遭詐，2、3百萬積蓄慘被騙光；呼籲民眾提高警覺，彰化警察局更印製「共同打擊詐騙教戰手策」提供金融機構，置於行員桌面方便隨時查看用來提醒民眾，警民聯手保護民眾財產、避免失金。

(中時 )