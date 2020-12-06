侯友宜、林姿妙拍賣宜蘭冠軍米 。（許哲瑗攝）

新北市和宜蘭縣合辦的「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」今在板橋登場，新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙化身拍賣官，共同競拍獲獎的宜蘭嚴選優質好米；其中榮獲冠軍、壯圍鄉農友藍耀毅栽培的冠軍米以1萬500元起價，經過12次出價，旺旺食品公司以每公斤36萬元最高價得標，總廠長林秋宏說，身為宜蘭企業一定全力支持宜蘭，取之社會、回饋社會。

宜蘭縣政府2018年推辦宜蘭嚴選優質米競賽，今年邁入第3年，自5月起經過一連串重重考驗與篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗等，最終由壯圍鄉農友藍耀毅勇奪冠軍、61歲楊來本拿下亞軍、71歲楊清漢榮獲季軍。

侯友宜、林姿妙今攜手表揚獲獎農友，並變身拍賣官，炒熱冠軍米競標氣氛，帶動展售會場買氣，將宜蘭好米介紹給新北市民。

「好不好吃在個人，但宜蘭農民會拿出最乾淨、最優質的稻米！」宜蘭米王藍耀毅說，他種植水稻已有30年，對水稻每一個生長階段都具有豐富經驗，配合宜蘭縣一期一休耕作模式，加上肥沃的土壤、永續經營概念和嚴謹的態度，從育苗到最後採收，用心栽培出粒粒飽滿、晶瑩剔透的宜蘭優質米。

藍耀毅的冠軍米今日從1萬500元起價，經過11次出價喊到3萬3000元，最後在眾人高呼「旺旺再來！旺旺做公益！」下，旺旺食品集團以36萬元的最高價成交，打破歷年成交紀錄，所得將全數捐贈給宜蘭當地弱勢團體使用。

「取之於社會，也要回饋於社會！」旺旺食品公司總廠長林秋宏說，宜蘭好山好水，不僅生產稻米最優質，仙貝、雪餅也是最佳的，很榮幸得標宜蘭的優質好米，總裁多次提醒員工要不忘初心、牢記使命，身為宜蘭在地企業之一，一定全力支持宜蘭，並回饋社會。

侯友宜表示，謝謝林姿妙把優質農產帶到新北，新北市400萬人口是全台最大的消費地，市府推動「亞洲有機行銷智能中心」專責有機、友善農產品行銷與國際有機農業交流，也創設「友善契作大聯盟」，邀請北台灣各縣市共同推廣有機友善農產品，藉由跨縣市行銷經驗交流，傳達環境友善耕作理念。

林姿妙指出，水稻是宜蘭縣最大宗農作物，宜蘭米品質特別好、特別香Q，吃過都說讚；宜蘭嚴選優質米競賽今年已是第3年舉辦，為鼓勵參賽農友生產更高品質的宜蘭米，特別將競賽總獎金由30萬元提高至60萬元，其中冠軍獎金由15萬元增加至30萬元，期盼透過提高獎金將宜蘭米打造為全國第一好米。

旺旺集團代表踴躍出價。（許哲瑗攝）

宜蘭縣政府2018年推辦宜蘭嚴選優質米競賽，今年邁入第3年。（許哲瑗攝）

拿下亞軍的61歲楊來本30幾歲開始務農，堅持生產安全無虞的稻米，最後以1萬500元成交。（許哲瑗攝）

71歲楊清漢10幾歲開始務農，生產優質安全的宜蘭米、宜蘭蔥，今年參賽榮獲季軍，以4680價格成交。（許哲瑗攝）

(中時 )