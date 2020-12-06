峨眉鄉入選台灣經典小鎮3.0，獅頭山水濂洞有季節限定的螢火蟲美景。（羅浚濱攝）

新竹縣峨眉鄉有峨眉湖、獅頭山風景區及東方美人茶等特產，濃濃的傳統客庄味，入選交通部觀光局2021「台灣經典小鎮3.0」，是繼關西、竹東、北埔、尖石、橫山後竹縣第6個經典小鎮，按往例將能獲600萬元行銷及建設補助款。

峨眉鄉長王增忠表示，峨眉湖、獅頭山都是竹縣知名景點，這2年多來，鄉公所經營的遊湖電動船是太陽能及純電力運行的綠色遊艇，環湖欣賞湖畔美景及72米高的青銅彌勒大佛，體驗不同的旅遊型態，已受到各地遊客青睞

縣府交旅處長游志祥指出，2021年30個經典小鎮，經交通部觀光局「秘密客」現勘及委員評選產生，峨眉鄉獲此殊榮，躋身台灣經典小鎮之列，也讓竹縣在百大小鎮之中榮獲6座，按照往例將能獲得觀光局100萬元行銷及500萬元建設補助款。

游志祥說，峨眉鄉除湖泊美景外，細茅埔吊橋、富興老茶廠、季節限定的桐花步道及獅頭山水濂洞的螢火蟲等，都是不容錯過的景點，將會把周邊景點進行串聯，打造觀光廊帶，便利遊客安排遊程。

交通部日前舉辦「台灣經典小鎮3.0授證」記者會，交旅處長游志祥及峨眉鄉長王增忠前往授證。交通部部長林佳龍親贈獎章時表示，將持續投入資源挹注各小鎮，依據各鄉鎮特色發展，期讓在地小鎮邁向國際化，擦亮台灣經典小鎮招牌。

(中時 )