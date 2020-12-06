台灣中油公司今（6日）宣佈，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，自明（7）日凌晨零時起，汽柴油價格調漲0.3元。

中油今日表示，根據浮動油價調整機制作業原則，考量亞鄰競爭國最低價的條件下，汽柴油價格每公升調整0.3元。調整後各類油品零售價格分別是92無鉛汽油每公升22.4元、95無鉛汽油每公升23.9元、98無鉛汽油每公升25.9元，超級柴油每公升19.7元。其中95無鉛汽油逼近24元大關。

根據此次油價的調整，中油解釋，本週受美、中11月製造業採購經理人指數(PMI)均持續擴張、石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)11月減產協議執行率達 102%等因素影響，帶動國際油價上漲。

本週調價指標7D3B週均價為每桶47.72美元，較前週46.66美元上漲1.06美元，新臺幣兌美元匯率升值0.091元，國內油價依公式計算漲幅為1.56%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及1.7元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，汽、柴油應調未調之1.2元及1.4元皆由台灣中油吸收。

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(中時新聞網)