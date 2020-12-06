美國國務卿蓬佩奧周五（4日）宣布，將終止與中國的5項交流計劃，「香港教育與文化計劃」為其中一項。港府回應稱，美國國務院終止已實施多年的香港教育及文化交流計劃，其決定建基於錯誤的假設之上，屬短視之舉，表示遺憾。

蓬佩奧稱有關計劃偽裝成「文化交流」，卻是中國政府的對外軟實力宣傳工具，而參與者亦多為中國官員而非一般人民。

美方叫停的計劃包括「政策制定者中國教育旅行計劃」、「美中友誼計劃」、「美中領導者交流計劃」、「美中跨太平洋交流計劃」及「香港教育與文化計劃」。

港府表示，有關計劃一直為美國國會人員提供寶貴機會，親身了解香港發展和雙方共同關心的事宜，同時讓香港官員更深入了解美國當局的想法和關注事項，令雙方在互相尊重的基礎上坦誠交流。

港府說，強烈反對卿蓬佩奥錯誤的指稱，指該交流計劃一直由特區政府負責和支付全部費用，交流計劃下的訪問行程和會面均在賓客來港前與他們商討，並得到對方同意，行程也必定包括代表團成員提出他們感興趣的範疇。

代表團成員訪港期間也可在行程以外，按其意願自由會見任何人士，因此聲稱訪問香港行程是精心策劃的政治宣傳手段是絕對錯誤的。

港府表示，這次是美國當局又一個單方面和動機不良的決定，不但打擊雙方的長久合作關係，更純粹為了政治誹謗而關上對話大門。

港府說，會繼續透過駐華盛頓、紐約和舊金山的經濟貿易辦事處，廣泛接觸不同範疇的人士，解釋香港的立場和反駁不實言論。

(旺報 )