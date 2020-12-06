一位22歲女性，六月底到台東及蘭嶼遊玩四天，回台北八天後，出現發燒三天不退、畏寒、頭痛、全身痠痛及虛弱，於是前往北市聯醫忠孝院區急診掛號，回家後症狀沒改善，仍發燒、頭痛，因此再度回到該院就診並住院。住院後生命徵象顯示體溫38.8度，脈搏111/分，呼吸率20/分，血壓130/66毫米汞柱，血氧飽和度98%，有肝功能異常現象。在病人左上背部發現有個焦痂存在，身上有輕微疹子，懷疑是恙蟲病，經採血清送疾管署檢查後，確定是恙蟲病感染。經使用抗生素治療後，發燒迅速消退，肝功能也明顯改善，順利予以出院。

北市聯醫忠孝院區感染科主任王登鶴表示，恙蟲病的致病原為恙蟲病立克次體Orientia tsutsugamushi。恙蟲病流行於亞太區域，包含韓國、中國、日本、臺灣、菲律賓、印尼等東南亞地方。在臺灣恙蟲病為第四類法定傳染病，全年都可能有恙蟲病病例發生，疾管署的資料通報數多自4至5月開始上升，6至7月達高峰，9至10月可出現第二波流行，以花東及離島地區病例數較多。恙蟲的動物宿主有囓齒類、哺乳類（貓、狗、豬、羊）、鳥類等，其中以鼠類為主，可長期傳播恙蟲病立克次體(O. tsutsugamushi)。

宿主常是經過郊外的草叢時，遭具傳染性的恙蟎幼蟲叮咬，而感染恙蟲病。在臺灣，恙蟲病的病媒主要是地里恙蟎(Leptotrombidiumdelicense)。感染後的症狀包括高燒、頭痛、背痛、畏寒、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處可能出現焦痂、一週後皮膚出現紅色丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常。沒有適當治療的病人，死亡率可高達60%。

恙蟲病潛伏期為6至21天，通常為1~2周。預防方法為避免暴露於恙蟎孳生的草叢環境。若至郊區、戶外活動會接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，最好穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET(Diethyltoluamide)之防蚊藥劑。

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(中時新聞網)