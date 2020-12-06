尖石和五峰高山茶栽種面積有80公頃，品質不輸中部茶產區，縣農會為推廣新竹縣高山茶特色，日前舉辦第二屆「冬季高山烏龍茶優良茶評鑑比賽」，由尖石鄉甲子園茶場的陳長平拿下特等獎，19日將首度在新瓦屋舉辦行銷推廣活動。

縣農會劉總幹事德威表示，今年共有100點參賽，茶業改良場評審分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評分，多認評相較去年第一屆都有大幅的提升。

農糧署北區分署新竹辦事處主任許宏德表示，在縣府與縣農會整合下，原鄉地區茶農生產的茶葉透過評鑑及交流，已漸漸發展成熟，未來可將茶產業朝產銷履歷的工作推進，以做出產品在市場的區隔性。

茶業改良場副場長邱垂豐表示，今年評鑑會成績普遍優異，相較去年進步幅度很大，除了有機、友善栽培管理，也受惠於技術設備皆有提升，建議縣府編列經費購買挑梗機，放置縣農會供原鄉茶農使用，使茶葉的質量能再度得到提升。

第二屆「冬季高山烏龍茶優良茶評鑑比賽」，尖石鄉甲子園茶場的陳長平拿下特等獎1名，3名頭等獎為楊煥章、峨眉茶行及徐明峰。

縣農會19日將在竹北新瓦屋進行頒獎典禮，同時舉辦冬季高山烏龍優良茶行銷推廣活動，將邀請專業師資舉辦戶外茶席體驗及茶葉創意料理製作，並有闖關遊戲及原民音樂表演等活動。

(中時 )