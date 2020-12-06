苗栗縣政府推廣客語生活化，12月5、6日舉辦廣場舞賽事，社會組第1名為苗栗縣大湖歌舞發展協會。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府推廣客語生活化，12月5、6日於文化觀光局前廣場舉辦「廣場舞」比賽，由大會選出2首客語歌「𠊎个夢想」及「𠊎愛月光光」，讓29隊參賽隊伍自由發輝，比賽成績出爐，學生組由第一名由僑善薪舞A隊獲得，社會組則是苗栗縣大湖歌舞發展協會奪冠。

苗栗市6日陽光和煦、氣溫宜人，社會組團隊紛紛盛裝打扮，上場展現最佳舞姿，婆婆媽媽們笑容滿面、活力十足，不只表演，有些團隊還用客語呼口號，充分活用客語。文觀局長林彥甫指出，社會組除了社區、協會參賽，今年還多了新住民協會及學校老師組隊參加，展現更多元的創意舞蹈。

苗栗縣副縣長鄧桂菊指出，縣府2017至2018年推動客語整體發展計畫、2019年推動客語為通行語計畫執行成效亮眼，皆獲客委會評核優等肯定，去年首度舉辦客家廣場舞比賽，獲熱烈迴響，今年再度舉辦，期望營造「客家就係生活，生活就係客家」的客語友善環境。

廣場舞評審委員講評表示，苗栗全民運動風氣很盛，無論是學生組還是社會組都創意無限，並且在造型服裝道具上極具巧思，展現濃濃的客家味，建議比賽團隊在舞步上能夠增加故事性、互動性，隊形變化可以更豐富些。文觀局指出，冠軍團隊僑善薪舞A隊及苗栗縣大湖歌舞發展協會，分別獲得3萬元及3萬5000元獎金。

苗栗縣政府推廣客語生活化，12月5、6日舉辦廣場舞賽事，學生組第1名為僑善薪舞A隊。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府推廣客語生活化，12月5、6日舉辦廣場舞賽事，參賽團隊造型費盡巧思，盡情熱舞活力十足。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推廣客語生活化，12月5、6日舉辦廣場舞賽事，參賽團隊造型費盡巧思，盡情熱舞活力十足。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推廣客語生活化，12月5、6日舉辦廣場舞賽事，參賽團隊造型費盡巧思，盡情熱舞活力十足。（巫靜婷攝）

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