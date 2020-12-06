高雄一名保險業務員阿全（化名），透過臉書結識人妻小晶（化名），2人來往越來越密切，最後到摩鐵開房，被小晶丈夫阿中（化名）提告求償。阿全辯稱是因家中貓很臭、馬桶被貓砂阻塞，才會去摩鐵，但法官不採信阿全說法，一審認定阿全侵害阿中配偶權，判他須賠20萬元阿中。阿中認為判太輕，上訴二審，高院法官加碼10萬元，阿全得賠阿中30萬元確定。

根據判決書，從事軍職的阿中與小晶結婚多年，育有2子。但自從小晶透過臉書認識阿全後，便經常相約外出，而阿全明知小晶已婚，卻仍與小晶發生舌吻、摟抱，甚至是撫摸性器官的親密行為，更一同於2019年11月3日上摩鐵開房，至少共處3小時以上，讓他身心受到極大痛苦，憤而對阿全提告求償60萬元。

阿全出庭則辯稱，他與小晶沒發生任何親密行為，會去摩鐵是因為家中貓很臭、馬桶被貓砂塞住，讓他睡不好，才跑到摩鐵住宿，而且是自己一個人去。

法官審閱阿中提出他與小晶的對話錄音及對話截圖，小晶承認與阿全一起上摩鐵，且2人洗完澡之後，「他就開始，就是抱我，然後親我」，更坦承2人有撫摸生殖器，另外還有2人在車上舌吻一事，小晶也全盤承認。

此外，阿全住處附近有很多住宿選擇，他卻跑到車程至少15分鐘、小晶家附近摩鐵投宿，顯然是為了配合小晶，因此不採信阿全辯詞，高雄地院判他得賠阿中20萬元。阿中認為賠償過低提上訴，高等法院高分院加碼10萬元，判阿全得賠30萬元確定。

(中時新聞網)