台鐵瑞芳至猴硐因邊坡滑動，導致北宜花鐵路交通受阻，台北市長柯文哲今再提高鐵延伸宜蘭的重要性，對此新北市長侯友宜稍早受訪也說，讓民眾有安全回家的路，本來就是政府應有的作為，不管是蘇花改、北宜直鐵到宜蘭的高鐵部分，政府跟地方都應站起來支持、全力來推動。

侯友宜指出，前段時間北北基包括宜蘭，在交通部和大家的指導下，在北宜的直鐵、高鐵其實已經有大致的方向，也規畫好了，他也建請交通部儘速規畫完，報到行政院同意後，即可儘速施作，讓宜蘭、花蓮後山的民眾有一個安全回家的路。

(中時 )