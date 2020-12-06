萊豬爭議持續延燒，現又傳出日本核食可能叩關，國人食安引發疑慮。駐日代表謝長廷昨（5）日表示，此次返台跟總統蔡英文、行政院長蘇貞昌討論過福島五縣市食品進口，但今蘇貞昌卻說，沒有碰面也沒有討論，雙方看似各說各話。對於核食開放，台北市議員羅智強認為，萊豬與核食是連體嬰，只有讓護航萊豬的官員、立委踢到鐵板，否則核食進口只是時間問題。

謝長廷受訪時表示，「就我的感覺，因為萊豬的關係，不會這麼快開放，可能要等萊豬問題要告一段落大家才會去討論福島的問題。」今蘇貞昌則說，與謝長廷沒有討論核食議題，也沒有碰面。

羅智強在臉書粉絲專頁「我+1」提到，萊豬爭議未息，民進黨已磨刀霍霍準備開放核食，謝長廷在回答核食開放問題時已在帶風向，說擔憂大陸若比台灣早一步開放，支持我們的日本政治家會很尷尬、很沒面子，那他自然也抬不起頭面對人家，因此想問問謝長廷，民進黨不是很瞧不起大陸嗎？為什麼因為擔心大陸准進核食，台灣就得進核食。

同樣邏輯，那大陸禁萊豬，怎麼台灣又不禁？羅智強酸說，「原來為了日本政治人物的面子，台灣人民就要把核食吃進肚子」。

萊豬之後，就是核食 我很早就預言了 換言之 萊豬與核食是連體嬰 只有讓護航萊豬的官員、立委踢到鐵板 得到教訓 否則 核食進口只是時間問題 https://www.facebook.com/105311780955707/posts/229208938565990/?d=n 由羅智強發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)